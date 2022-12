El Dibu Martínez y el emotivo mensaje de su hijo antes de la final del Mundial Qatar 2022

El arquero aseguró días atrás que el equipo está «cada vez mejor» y puso a la versión actual por encima de la que obtuvo la Copa América 2021 y la Finalissima en junio pasado.

«Siento que estamos cada vez mejor, no somos el mismo equipo de la Copa América ni de la Finalissima. Estamos un escaloncito más arriba», asumió después de la goleada sobre Croacia (3-0) en Lusail.

«Dibu» Martínez consideró que el partido semifinal de hoy fue «el mejor» de todos los disputados en esta Copa del Mundo. «Contra México fue muy duro pero pudimos sacarnos la presión, contra Polonia mejoramos, con Australia y Holanda (sic), sufrimos…», resumió.

«En el entretiempo hablamos que no nos podía pasar lo mismo y por suerte pudimos liquidarlo. Estamos en la final, es un orgullo y un placer poder jugarla con esta camiseta, pero si no la ganamos no vale nada», concluyó.

Ayer, los jugadores del conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvieron el día libre, pudieron disfrutar de la visita de sus familias y el arquero marplatense estuvo junto a su esposa y a sus dos hijos, además de otros allegados y amigos.

Emilio «Dibu» Martínez y su hijo Santiago. (Foto: @mandinha_martinez_)

El hijo de Emiliano «Dibu» Martínez le dio un tierno mensaje a su papá antes del partido en el cual la Selección argentina se enfrentará a Francia por la final del Mundial Qatar 2022.

“Papá solo un partido más y después vamos a estar juntos para siempre, quiero que ganes el súper trofeo, el trofeo más grande mundo”, le dijo el pequeño al arquero del elenco nacional.

La historia fue contada por la esposa de Martínez, Mandinha, quien puso en sus historias de Instagram una foto del jugador abrazado con Santiago y comentó: “Feliz con su papá, como lloró cuando se fue”.

La mujer del arquero de la Selección argentina subió además otra fotografía a sus stories en la cual se la puede ver a ella junto a Martínez y la pequeña Ava y en la misma puso: “Los amo”.