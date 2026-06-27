El error de Colapinto en la Q2 que lo dejó 16° en el GP de Austria: «Fui demasiado fuerte»

Colapinto finalizó 16° en la Clasificación del Gran Premio de Austria y largará en esa posición en la carrera del domingo.

Franco Colapinto no pudo cerrar una buena clasificación en el Gran Premio de Austria y quedó eliminado en la Q2 luego de una salida de pista en su último intento. El piloto argentino de Alpine largará este domingo desde el 16° puesto en el Red Bull Ring tras no conseguir una vuelta que le permitiera avanzar.

Una vez finalizada la sesión, el joven de 23 años hizo autocrítica y reconoció rápidamente dónde estuvo el problema. «Una pena. El auto andaba bien, estábamos un poco mejor que ayer y más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy», expresó.

Sobre la maniobra que terminó marcando su clasificación, Colapinto explicó que el error apareció apenas iniciada la vuelta decisiva. «Me equivoqué en la 1. Fui muy fuerte y no sé si bloqueé atrás o qué pasó. No pude hacer vueltas en la Q2 y es una lástima», señaló.

El argentino también remarcó que el rendimiento venía siendo aceptable antes del incidente. «En la Q1, dentro de todo, estábamos bien. No estábamos tan mal. Con el set viejo el auto no iba mal, pero después empeoré y no cerré la vuelta con el nuevo», agregó.

Más tarde, en el comunicado oficial de Alpine, profundizó sobre las dificultades que todavía presenta el monoplaza cuando se busca exprimirlo al máximo. «El coche seguía siendo impredecible al forzar y tratar de encontrar el límite. Acá hay que apretar a fondo porque, si no, podés quedar tres o cuatro puestos más atrás», explicó.

Por último, detalló cómo se produjo el despiste que terminó dejando sin chances al equipo. «Intenté llevar más velocidad a la curva 1, pero el coche se me escapó de golpe. Me salí de la pista y tuve que abortar la vuelta. Es una pena porque no pudimos mostrar de lo que éramos capaces», concluyó. De todos modos, dejó una señal positiva para el domingo: «En carrera íbamos bien. Creo que vamos a tener más oportunidades».