Secretos de pasillo: de puestas en escena legislativas a misterios con aroma a parrilla

Neuquén

Cuando los extremos coinciden en la puesta en escena

En política, los opuestos también pueden encontrarse. Durante el debate por el acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF para el desarrollo del proyecto de exportación de GNL, las diputadas Brenda Buchiniz (República) y Lorena Parrilli (Unión por la Patria) defendieron posiciones ideológicas completamente enfrentadas.

Lorena Parrilli armó un barquito y le faltaron las terminaciones.

Coincidieron en un recurso poco habitual: reforzar sus discursos con elementos visuales. Buchiniz apareció con un balde de pochoclos al afirmar que hacía tiempo esperaba “la película” de ver a Neuquén acompañar una inversión de esta magnitud. Parrilli, en cambio, exhibió un barco artesanal y dijo que era una nueva forma de “colonialismo”. Distintas ideas, mismo escenario y una curiosa coincidencia: convertir el recinto en un espacio donde los símbolos también buscaron convencer.

El gabinete mundialista, sin la directora

Los lunes a las 7 son sagrados en la Municipalidad de Neuquén. Mariano Gaido suele exhibir su celular, con Rayo McQueen de fondo, para demostrar que todavía faltan dos minutos y todo el gabinete ya está sentado. Esta vez hubo una excepción: la reunión fue con camisetas de la Selección.

El intendente cambia el outfit pero no la puntualidad



Los memoriosos atribuyeron la licencia a la ausencia de María Pasqualini, de viaje en el exterior. Sin la “directora de escuela”, el reglamento aflojó un poco. El horario es intocable pero el outfit fue innovador.

GPS en modo ahorro

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, eligió la Planta de Agua Pesada de Arroyito, paralizada desde hace años, para anunciar una unidad de Gendarmería destinada a proteger Vaca Muerta.El video mezcló geografía e imágenes petroleras. La foto siguiente, por las dudas, fue frente al destacamento de Gendarmería en Neuquén.

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en Arroyito

El podio ya está reservado

Carlos Saloniti parece que no piensa esperar el censo. El intendente de San Martín de los Andes está convencido de que su ciudad será la segunda de Neuquén detrás de la capital provincial. Lo dijo con una tranquilidad admirable, como si Esteban Cimolai en Centenario y Malena Resa en Plottier estuvieran distraídos mirando otro partido.

Carlos Saloniti ya reservó el podio

Asado con hueso y además fiado

En Junín de los Andes apareció un misterio con aroma a parrilla. Una comerciante reclama el pago de asados, pollos y chorizos por unos 25 millones de pesos que, según los registros, fueron retirados durante la gestión anterior. El intendente Luis Madueño prometió investigar. La pregunta quedó servida: ¿quién se comió el asado fiado y con hueso?

Río Negro

Un “expediente retocado” en el CD

Silvina Franco

La opinión del gobierno de Viedma sobre un proyecto libertario de Silvina Franco de creación de la Guardia Ambiental desapareció sorprendentemente del expediente del Deliberante. Por eso, su presidente Pedro Bichara ordenó una investigación interna. La respuesta gubernamental no se conoció porque en la Comisión no figuraban esas dos hojas foliadas, que supuestamente tenían objeciones.

Aprovechó el viaje para afianzar lazos

Hacía mucho tiempo que Rodolfo Aguiar no viajaba a Bariloche y aprovechó su convocatoria gremial para encabezar un reclamo ante la CNEA, para reforzar lazos con el titular del Frente Renovador en Río Negro, Alejo Ramos Mejía, con quien busca generar una alianza política.

Rodolfo Aguiar y Alejo Ramos Mejia

El primer punto de coincidencia sería trabajar juntos en el ámbito local por la reforma de la Carta Orgánica.

El promocionado “team” de Trabajo

La secretaria de Trabajo, Martha Avilez, aprovechó el tiempo del Mundial para mostrar su “equipo” de la cartera laboral y promocionar a sus “jugadores” que “te acompañan, te asesoran y pelean por tus derechos”. El video, distribuido por las redes, continúa con medio centenar de fotos-figuritas del personal. Es “el team” de Trabajo que tiene a “Maru Avilez” como “DT”.

Marta Avilez

El streaming de Buteler y su defensa deportiva

El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, repitió un fuerte despliegue en su streaming, con anuncios de gestión, entrevistas y momentos distendidos. Hubo espacio para conversar con emprendedores locales, regalar figuritas y muñecos de Lionel Messi. También, el jefe comunal se explayó en la defensa deportiva local y recordó con firmeza que al Club Cipolletti “le han robado ascensos en el pasado”.

Como Palermo: “un optimista del gol”

La implementación del dispositivo biométrico-facial para el control del ausentismo estará en los hospitales en julio, adelantó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis. Esos plazos están en dudas. La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, fue más cautelosa y lo transmitió al recordar dichos de Carlos Bianchi en 1998, cuando dirigía a Boca y Martín Palermo se destacaba como goleador. “El ministro, como Palermo, es un optimista del gol”, advirtió Lastra.

Tania Lastra y Demetrio Thalasselis

Aun así, la funcionaria abrió cierta expectativa con los tiempos de Thalassesis porque afirmó que el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, también le aseguró la puesta en marcha para julio. ¿Otro optimista del gol?