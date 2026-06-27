El Gobierno prepara la salida de Manuel Adorni: reuniones, tensiones y el posible reemplazo

La inminente salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no fue una decisión de último momento. Aunque durante las últimas horas el Gobierno buscó instalar la idea de que el futuro del funcionario seguía abierto, la definición política ya estaba tomada desde hacía varios días y solo restaba acordar los términos de una transición que comenzará a formalizarse tras la reunión prevista con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Horas decisivas para Manuel Adorni en el Gabinete

Según detalla Infobae, el encuentro entre ambos ya había sido acordado el viernes, mientras colaboradores de Adorni trabajaban sobre el borrador de una renuncia que el jefe de Gabinete presentará al mandatario. En paralelo, la comunicación política quedó bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuyo entorno intentó hasta último momento transmitir que la continuidad del funcionario aún estaba en evaluación.

Sin embargo, la sucesión ya había comenzado a definirse puertas adentro. El jueves pasado, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió el ofrecimiento para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete. La iniciativa fue impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró que la situación política de Adorni se había vuelto insostenible luego de una serie de diferencias internas que terminaron por erosionar la confianza dentro de la mesa política oficialista.

Según el medio nacional, entre los episodios que aceleraron el desenlace figura la controversia generada por el mensaje que Adorni publicó sobre su disposición a concurrir al Senado para brindar su informe de gestión, una postura que chocó con la estrategia política que impulsaba Bullrich. Las diferencias escalaron durante los días siguientes y terminaron por convencer al círculo más cercano al presidente de que la salida no podía seguir postergándose.

Aunque el funcionario ya evaluaba desde hacía tiempo la posibilidad de dejar el cargo por el desgaste acumulado y por el impacto político de las investigaciones judiciales que lo rodeaban, en su entorno reconocen que le molestó la forma en que trascendieron las versiones sobre su salida antes de que existiera una comunicación formal. La transición comenzará a organizarse el lunes en la Casa Rosada, mientras el Gobierno prepara el anuncio oficial del recambio.