El especial llamado de Miroslav Klose a Lionel Messi tras el nuevo récord de goles mundialistas

El delantero alemán ostentaba el halago del máximo goleador en Mundiales hasta el comienzo de la cita 2026.

Gesto de grandeza y deportividad. El alemán Miroslav Klose confesó en las últimas horas haber tomado contacto con el astro argentino Lionel Messi y haberlo felicitado tras el nuevo récord del argentino como máximo goleador en Copas del Mundo.

El rosarino llegó a la cita mundialista 2026 con 13 tantos y a tres de la marca del otrora delantero germano, hasta entonces el máximo artillero de la historia. Pero hoy, habiéndose disputado cinco encuentros, Lio Leo ya cuenta con 21 festejos.

Lejos de mostrarse molesto por ese récord perdido, Klose, verdugo de la Selección Argentina en la final de Brasil 2014, destacó al capitán argentino. “Messi es un fenómeno increíble”, aseguró en declaraciones reproducidas por el medio francés L’Equipe, en donde volvió a mostrar su admiración por el rosarino.

UN GESTO DE CRACK 👏



En 2014, Miroslav Klose pasó a Ronaldo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.



Y se mantuvo hasta 2026, siendo superado por Lionel Messi. El alemán, gracias a Lionel Scaloni, llamó al capitán argentino para reconocerlo. 🙌



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Klose, que defendió los colores de su país en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014, contó que el contacto entre ambos fue posible gracias a Lionel Scaloni, con quien compartió plantel en la Lazio entre 2011 y 2013.

“Scaloni fue mi compañero y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo”, comentó.

Por último, el exdelantero alemán destacó el noble gesto que el astro argentino tuvo con él durante esa conversación. “Me dijo que me enviaría una camiseta firmada”, contó Klose, actualmente director técnico del Núremberg, equipo de la Segunda División de Alemania.