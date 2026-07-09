En fotos: así se ve el voraz incendio del depósito de materiales de construcción en Neuquén este jueves
Este jueves, 9 de julio, una columna de humo en el oeste de Neuquén sorprendió a los vecinos. Se trató de un voraz incendio en uno de los depósitos de Sakura. Así fueron los primeros trabajos.
En la mañana de este jueves 9 de julio se desató un voraz incendio en un depósito de materiales de la ciudad de Neuquén. Se trata de un recinto perteneciente a la marca Sakura, ubicado en la zona de San Martín y Padre Mascardi.
Las primeras imagenes que se difundieron mostraban una amplia columna de humo, que incluso se hizo visible desde el aeropuerto.
Ya hay dotaciones de bomberos en el sitio, confirmaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO. También una unidad del cuartel de Cipolletti brinda apoyo en las tareas. Dos móviles del SIEN se desplazaron hacia el sector.
El depósito es de una empresa que comercializa elementos sanitarios, pisos y revestimientos, griferia, entre otros.
De forma preventiva, hay una interrupción al tránsito en la zona de calle Combate y Juan B. Justo, y también por la altura de Anaya y Catriel.
Comentarios