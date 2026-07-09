Javier Milei ofreció la Casa Rosada a la Selección y prometió no estar para la foto

El presidente Javier Milei realizó un sorpresivo ofrecimiento formal al plantel de la Selección Argentina para que utilicen las instalaciones de la Casa Rosada durante un eventual festejo una vez que finalice la cita mundialista. Sin embargo, el jefe de Estado impuso una estricta condición de carácter institucional: él no formará parte de ninguna celebración oficial junto a los futbolistas.

«Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío», detalló el mandatario este miércoles. Según declaraciones públicas brindadas por el propio Presidente en Radio El Observador, la propuesta busca resguardar el logro deportivo de cualquier tipo de utilización partidaria.

Por qué Javier Milei no quiere sacarse la foto con los jugadores

El líder libertario fundamentó su decisión remarcando que el poder político no debe interferir con las conquistas del equipo que comanda Lionel Messi en el campo de juego. En diálogo con los periodistas Luis Majul y Luis Gasulla, el jefe de Estado subrayó con énfasis que no tiene motivos válidos para aparecer en los registros fotográficos al día siguiente del histórico triunfo argentino ante Egipto.

«Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos; el mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”, argumentó Milei. El mandatario descartó de plano cualquier lectura de especulación política en torno a la cesión del balcón presidencial, afirmando que no se considera digno de participar de ese retrato porque no tiene vinculación con el rendimiento deportivo.

El plan de Milei y Karina para vaciar la Casa de Gobierno

El jefe de Estado fue más allá con la logística de la propuesta y anticipó que tomará las medidas necesarias para garantizar que el emblemático edificio de la Ciudad de Buenos Aires quede completamente libre de presencia oficial. En tono distendido, adelantó que durante esa jornada trasladará toda su agenda de gestión y sus actividades rutinarias a la Quinta de Olivos.

«Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar”, ironizó el mandatario respecto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuya presencia es constante en la sede gubernamental.

El ofrecimiento presidencial cuenta con un antecedente inmediato complejo. Durante los festejos del campeonato mundial obtenido en 2022, el plantel de jugadores rechazó una propuesta similar para asistir al balcón oficial, en una maniobra orientada a evitar el uso político de la conquista por parte del entonces presidente Alberto Fernández.