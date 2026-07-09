Mapa del corte por el incendio en un depósito de Neuquén: las calles que no se pueden transitar

El incendio en un depósito ubicado en el oeste de Neuquén provocó un importante operativo de seguridad y cortes de tránsito este jueves 9 de julio. La circulación permanece restringida en varios accesos mientras bomberos combaten las llamas y buscan evitar que el fuego se propague.

El foco se registra en un depósito de la empresa Sakura, en la zona de Mascardi y Frontera, antes de calle San Martín. Según confirmaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, trabajan dotaciones de bomberos de Neuquén y se sumó apoyo del cuartel de Cipolletti y Centenario, además de dos móviles del SIEN.

Mapa de los cortes de tránsito por el incendio en el depósito de Neuquén

Los cortes principales se concentran en Anaya y Catriel, donde el tránsito permanece totalmente interrumpido por el operativo policial. Además, quienes circulan hacia el oeste encuentran un desvío obligatorio por Colón para evitar el área afectada.

Un incendio de gran magnitud se desató cerca de las 11 en el depósito de Sakura. Foto: Emiliano Ortiz

Desde el operativo también informaron que no se puede pasar hacia el oeste por Juan B. Justo desde la zona de Combate San Lorenzo. La recomendación es evitar el sector próximo al depósito mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia.

La columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de Neuquén e incluso desde las inmediaciones del aeropuerto. El depósito afectado comercializa sanitarios, pisos, revestimientos y grifería, mientras continúan las tareas para controlar el incendio y mantener los desvíos preventivos.