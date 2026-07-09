Edersa invertirá $700 millones en Choele Choel y el Valle Medio

La empresa distribuidora de energía de Río Negro, Edersa, confirmó el lanzamiento de un nuevo paquete de obras de infraestructura para el Valle Medio por un presupuesto total de 700.000.000 de pesos. El millonario plan de financiamiento tiene fecha de inicio estipulada para este agosto y sus etapas se ejecutarán de forma escalonada hasta finales de 2026.

De acuerdo con los pliegos técnicos presentados por la distribuidora, la obra de mayor relevancia consistirá en la construcción de un nuevo alimentador troncal de media tensión en 13,2 kV. El proyecto se complementará con la instalación de un reconectador tecnológico de última generación, diseñado para dividir las redes actuales y reducir drásticamente el área afectada ante eventuales salidas de servicio.

Choele Choel: la inversión millonaria continúa las obras recién estrenadas

Este nuevo desembolso funciona como la continuación directa de un plan de modernización que tuvo como hito reciente la inauguración de una nueva estación transformadora de 10 MVA en la localidad.

Según informó el gerente de Planificación y Operaciones de EdERSA, José Cainelli, esta planta permitió aliviar la demanda de la vieja central de Luis Beltrán, que hasta hace unos meses abastecía a todos los alimentadores locales. En sintonía con estas mejoras previas, la compañía ya completó el tendido de una red compacta de media tensión sobre la calle Avellaneda, optimizando el servicio en la zona comercial.

A partir de agosto, las cuadrillas operativas iniciarán el reemplazo de cables de baja tensión por conductores preensamblados en sectores específicos de la ciudad. Los informes del área de operaciones confirmaron que los trabajos abarcarán tramos de las calles Alsina (entre Moreno e Irigoyen), Villegas, Los Sauces e Islas Malvinas.

Un sistema eléctrico complejo por el clima y las aves

El rediseño tecnológico ejecutado por la distribuidora busca reconfigurar el mapa de abastecimiento en una región con alta expansión productiva. No obstante, el tendido del Valle Medio posee singularidades geográficas que vuelven el servicio especialmente complejo ante contingencias externas.

Las fallas puntuales registradas en las últimas semanas respondieron de forma directa a fuertes temporales climáticos en la zona. A estas inclemencias meteorológicas se le adiciona la permanente interferencia de aves migratorias sobre las líneas aéreas por procesos naturales de la fauna local, una problemática ambiental recurrente que la nueva infraestructura técnica busca mitigar de manera definitiva.