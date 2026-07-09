Crimen en Añelo: imputaron al acusado de apuñalar hasta matar a Jonathan Pinto y buscan a su cómplice

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dio un paso clave en la investigación del asesinato de Jonathan Pinto, el joven que fue brutalmente apuñalado tras una disputa a la salida de un bar en la localidad de Añelo. En una audiencia realizada esta mañana, la fiscal del caso, Eugenia Titanti, formuló cargos contra el principal imputado, identificado por sus iniciales como V. A. C., bajo la calificación de homicidio simple en carácter de autor.



Aceptando el planteo de la fiscalía, el juez de garantías Juan Pablo Encina avaló la acusación y dictó seis meses de prisión preventiva para el detenido, al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación preparatoria.

Una discusión de bar que terminó en tragedia

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía y la Policía provincial, el trágico hecho ocurrió el pasado 7 de julio alrededor de las 23:00, en la intersección de la calle 1, entre 11 y 13.

Todo comenzó minutos antes en el interior de un bar local, cuando el imputado comenzó a molestar a una mujer que formaba parte del grupo de amigos de la víctima. Esto desató un altercado físico entre V. A. C. y uno de los acompañantes de Pinto.

Intentando calmar las aguas, Pinto y su grupo decidieron retirarse del establecimiento. Sin embargo, minutos después, la víctima regresó al comercio, donde fue interceptada en la vereda por el acusado y un segundo hombre que lo acompañaba.



Un ataque feroz y un cómplice prófugo

La agresión física no tardó en escalar. Tras ser increpado y golpeado, Pinto cayó al suelo. Fue en ese momento cuando V. A. C. lo atacó brutalmente con un cuchillo, propinándole múltiples puñaladas, mientras su acompañante continuaba golpeándolo.

«La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta la esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón», detalló la fiscal Titanti durante la audiencia.

El informe forense preliminar reveló la saña del ataque: además de la herida mortal en el corazón, Pinto presentaba otras seis lesiones cortantes y punzocortantes distribuidas entre la cabeza, el tórax y las manos, estas últimas compatibles con intentos de defensa.

Detención y búsqueda del segundo sospechoso

Luego del ataque, ambos agresores huyeron del lugar a bordo de un automóvil. No obstante, en un confuso movimiento, V. A. C. regresó al bar minutos más tarde, momento en que fue interceptado y detenido de forma inmediata por el personal policial.

Por su parte, la fiscal Titanti adelantó que la investigación sigue abierta de manera activa, ya que el segundo participante del homicidio ya fue plenamente identificado y permanece prófugo, por lo que las fuerzas de seguridad continúan desplegando operativos para dar con su paradero.