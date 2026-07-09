El Municipio de Viedma comprará maquinaria y equipamiento con un crédito de $400 millones: qué incorporará

La Municipalidad de Viedma aprobó la toma de un crédito por $400 millones con el Banco Hipotecario para adquirir maquinaria y equipamiento que será destinado principalmente a las áreas de Servicios Públicos y Obras Públicas. La operación fue oficializada mediante el Decreto N° 479/2026, publicado en el Boletín Oficial Municipal.

De acuerdo con la documentación oficial, el financiamiento permitirá incorporar siete equipos destinados a reforzar el mantenimiento urbano, la limpieza de la ciudad y la respuesta ante emergencias.

La maquinaria que incorporará Viedma

Entre las adquisiciones figura una camioneta Chevrolet S10 4×4 de cabina simple, que será utilizada para la recolección de ramas y residuos voluminosos; una minicargadora de 74 HP destinada a la limpieza de cordones y movimiento de materiales en espacios reducidos; y un camión Volkswagen Constellation, que será equipado con un sistema autocargador de contenedores.

El plan también contempla la compra de un autocargador de volquetes junto con siete contenedores de cinco metros cúbicos, que serán distribuidos en distintos puntos críticos de la ciudad para mejorar la recolección de residuos y reducir la formación de microbasurales.

Asimismo, se incorporará un grupo electrógeno de 150 KVA, destinado a abastecer de energía las estaciones de bombeo pluvial durante cortes del suministro eléctrico, con el objetivo de evitar anegamientos en episodios de lluvias intensas.

Para el área de Obras Públicas, el municipio adquirirá un tanque regador de arrastre de 8.000 litros y un tractor cabinado de 60 HP, que serán utilizados para el riego y mantenimiento de calles de tierra, con el fin de mejorar la compactación de la calzada y reducir el polvo en suspensión.

Cómo será la adquisición del equipamiento

La asistencia financiera fue autorizada previamente por el Concejo Deliberante mediante una ordenanza que habilitó al Ejecutivo a gestionar financiamiento para la compra de bienes de capital y equipamiento. La operación se concretará mediante un leasing con el Banco Hipotecario, modalidad que permite incorporar el equipamiento a través de un contrato con opción de compra. El financiamiento será por $400 millones, a 36 meses y con una tasa fija nominal anual del 35%