El futuro de Colapinto en la Fórmula 1: cómo lo afecta la chance de Albon a Red Bull

Los asientos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 aún tienen interrogantes y el futuro de Franco Colapinto en la categoría aún no está confirmado.

Mientras Flavio Briatore todavía no lo anuncia como compañero de Pierre Gasly en Alpine para el año que viene, el piloto argentino podría recibir otra propuesta si se dan ciertos movimientos.

Red Bull tiene como estandarte a Max Vertstappen pero le ha costado encontrarlo un compañero confiable. En este campeonato pasó Liam Lawson y Yuki Tsunoda no convenció.

¿Albon a Red Bull y Colapinto a Williams?

Por esa razón, la escudería analiza distintos nombres y surgió el de Alex Albon que ya estuvo junto a Verstappen en la temporada 2020.

En aquel momento, los resultados del tailandés no fueron los esperados al sumar la mitad de los puntos que el neerlandés y lo reemplazó Checo Pérez. Con el tiempo, algunos directivos de Red Bull consideraron que fue precipitada la decisión de sacarlo del equipo.

Albon vive un buen presente en Williams donde marcha 8° en el campeonato y sumó puntos en 11 de las 17 carreras. Otro aspecto que podría acercarlo a Red Bull es que el tailandés Charlem Yoovidhya, es uno de los accionistas mayoritarios.

Si Albon se va a Red Bull, Williams necesitaría un compañero para el español Carlos Sainz y ahí se lo podría abrir una chance a Colapinto. El jefe del equipo, James Vowles, lo elogia como piloto cada vez que puede.

Por lo pronto, el argentino volverá a correr este domingo en el Gran Premio de Singapur. Sin grandes expectativas, completará la actual temporada en Alpine mientras su futuro aún no está definido.