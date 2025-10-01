El llamativo posteo de Alpine sobre Colapinto, en la previa del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino llega a Singapur, un lugar con buenos recuerdos de su primer año en la F1. (Archivo)

La Fórmula 1 volverá a tener acción este fin de semana con el Gran Premio de Singapur y ahí estará Franco Colapinto, quien todavía no define su futuro, pero que sigue serca de cumplir con ese objetivo de sumar puntos por primera vez en la temporada. De movida, este lugar le trae buenos recuerdos al piloto argentino.

El año pasado, Colapinto, que en ese entonces corría para Williams, frenó por error en el box de Alpine, en lugar del lugar reservado para el conjunto británico. En su actual escudería no se olvidan de ese gracioso momento y en las últimas horas subieron el siguiente posteo: «No puede estacionar aquí, señor. Recuerdo del año pasado cuando Franco Colapinto hizo su primera visita a nuestro box».

El «error» de Colapinto en la práctica

Ese ingreso de Franco Colapinto al box de Williamos no ocurrió durante la carrera, sino que fue en la primera práctica, cuando los trabajadores luego le indicaron que siguiera más adelante. El hecho no pasó desapercibido y Alpine aprovechó para realizar una broma.

El circuito de Singapur es reconocido por su exigencia física, debido a las contraproducentes condiciones climáticas. La alta humedad que supera el 70% y la temperatura de 24°C a 31°C -que se vuelven 60°C dentro del monoplaza- generan una alta adversidad a la hora de enfrentar la carrera.

El futuro de Franco Colapinto

El futuro de Colapinto todavía está en el aire y cada carrera que resta en la temporada será clave para que se mantenga en la disciplina. Sin embargo, el New York Times apoyó al argentino: «De los tres candidatos internos, Colapinto parece ser la opción más probable, pero necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en cuanto a ritmo y mostrar señales de mejora».

Este viernes arrancará la jornada con las prácticas uno y dos. La tercera se llevará a cabo el sábado a la mañana, previo a la clasificatoria. Por último, el domingo 5 la carrera iniciará a las 9 y ahí, Franco saldrá a buscar esos puntos que tanto persigue desde que empezó a correr en Alpine, en la sexta fecha.