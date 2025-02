El gesto de Enzo Fernández tras la victoria del Chelsea y la reacción de un hincha al recibir el obsequio del argentino

Chelsea obtuvo un triunfo por 2 a 1 ante West Ham en Stamford Bridge que fue clave para que el equipo de Londres trepara a la cuarta posición en la Premier League. Enzo Fernández fue una de las figuras del elenco azul al participar en el gol del empate de su equipo y una vez finalizado el partido fue el protagonista de una particular situación con un aficionado local.

Según informó Infobae, una vez que los jugadores del Chelsea abandonaban el campo de juego bajo una calurosa ovación del público por el resultado obtenido, el ex futbolista de River tuvo un gesto con uno de los simpatizantes. Enzo se dirigió rumbo a la platea, se sacó su pantalón y lo arrojó al sector donde se encontraba el hincha.

Enzo Fernández gave his shorts to an adult fan, who then sniffed them. 🤮 pic.twitter.com/zwRr8zIQIe