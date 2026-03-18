El gran ascenso de Colapinto: quedó sexto en el Power Rankings de la F1 luego del GP de China

La actuación de Franco Colapinto en el circuito internacional de Shanghái no pasó desapercibida en el mundo de la Fórmula 1 y fue destacado en el Power Rankings que elabora la categoría después de cada fin de semana de carrera. Además de obtener su primer punto en Alpine, gracias el décimo puesto, demostró muchas cualidades a lo largo de la competencia.

El argentino se ubicó sexto al inicio del GP chino tras ganar un gran duelo ante los pilotos de Racing Bulls y mostró un muy buen ritmo con neumáticos duros frente a los medios de sus rivales. Sin embargo, la intervención del safety car en la vuelta 10 de las 56 previstas afectó sus chances, ya que debió permanecer en pista mientras quienes lo rodeaban cambiaban a neumáticos duros para ir hasta el final del GP.

Colapinto reinició desde el segundo lugar, detrás del líder Kimi Antonelli, y tras ser adelantado por los pilotos de Ferrari y por el Mercedes de George Russell, llevó adelante una gran defensa frente a los pilotos de Haas e incluso jugó en equipo para ayudar a su compañero Pierre Gasly.

Finalmente, se detuvo en los pits en la vuelta 32 y, al regresar a la pista, fue chocado por Esteban Ocon, lo que le causó daños considerables en su Alpine, aunque no le impidió completar la carrera y quedarse con el último punto disponible gracias al décimo lugar.

Colapinto, adelante de Ocon, que lo chocó en la vuelta 32. (Archivo)

¿Qué es el Power Rankings?

Lo realizado por Colapinto fue destacado por los Power Rankings que elabora la Fórmula 1. Estos funcionan de la siguiente manera: un panel de cinco jueces evalúa a cada piloto después de cada Gran Premio y le asigna una puntuación sobre 10 según su rendimiento a lo largo del fin de semana, dejando de lado el factor del coche.

Las puntuaciones de los expertos se promedian para producir una calificación de la carrera, y luego esos puntajes se acumulan a lo largo de la temporada en la tabla general del Power Rankings. Colapinto recibió un puntaje de 8 sobre 10, lo que lo dejó en el sexto puesto, igualado con Carlos Sainz, de Williams, que fue noveno en la carrera.

Kimi Antonelli, ganador del GP con Mercedes, y Oliver Bearman, quien terminó quinto para Haas, lideraron los Power Rankings con un puntaje de 9.4 cada uno, mientras que Lewis Hamilton, que fue tercero, y Pierre Gasly, que fue sexto, compartieron el tercer lugar con 9 puntos.

Con dos rondas disputadas en la temporada 2026, George Russell y Antonelli igualan en lo más alto del ranking general con 9.1, seguidos por Bearman con 8.8.