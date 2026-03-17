«La Muralla China»: el apodo que recibió Franco Colapinto tras el GP en Shanghái

Franco Colapinto finaizó en el décimo puesto en el Circuito Internacional de Shanghái y sumó su primer punto en Alpine.

El pasado domingo, Franco Colapinto tuvo su mejor carrera con Alpine F1 Team. El argentino sumó puntos por primera vez desde su llegada a la escudería francesa tras terminar décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1.

El pilarense se destacó desde la largada, tras salir desde el puesto 12° y avanzar hasta el 6° al término de la primera vuelta. Además, llegó a ubicarse momentáneamente en el segundo lugar en los primeros giros de la competencia.

Colapinto protagonizó uno de los momentos destacados de la prueba cuando, durante el giro 18, se mantuvo en la 5° posición defendiendo los embistes de los pilotos de Haas F1 Team, Esteban Ocon y Oliver Bearman.

🏎️ ¡QUÉ DEFENSA DE COLAPINTO!



Franco aguantó las embestidas de Ocon y no dejó que lo pase para mantenerse en el segundo lugar del #ChineseGP.



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«Franco y un tributo a la Muralla China ante los Haas 🧱», fue el mensaje con el que la Fórmula 1 definió las maniobras de Colapinto.

Recién en la vuelta 29 lo pudieron superar ambos, aunque el argentino volvió a adelantar a Ocon en la misma secuencia. Esa lucha la capitalizó su compañero Pierre Gasly, que realizó un doble adelantamiento para dejar atrás a los dos. El francés terminó séptimo en el Circuito Internacional de Shanghái.

La carrera del argentino también tuvo un momento de tensión en la vuelta 33, cuando Ocon lo tocó al salir de boxes tras la parada de Colapinto para cambiar neumáticos. El francés intentó superarlo por el interior en la primera curva, con dos ruedas sobre el pasto, y golpeó la parte trasera del A526 del pilarense, provocando un trompo sin consecuencias mayores. Los comisarios analizaron la maniobra y sancionaron al piloto de Haas con diez segundos de penalización.

Tras la carrera, el joven de 22 años valoró el punto conseguido aunque dejó en claro que el resultado le dejó sensaciones encontradas. El argentino explicó que sufrió gran desgaste de neumáticos en el último stint y daños en el piso del auto tras el contacto, lo que afectó el rendimiento. “Estoy con bronca porque veníamos haciendo una carrera muy buena y pasaron varias cosas que nos complicaron”, señaló el piloto, que igualmente fue destacado por la Fórmula 1 por su defensa de posición durante la competencia.