El gran debut de Malcorra con Independiente: dos asistencias y ovación de los hinchas

Ignacio Malcorra sigue demostrando su vigencia en el futbol argentino. El futbolista de 38 años llegó a Independiente hace algunos días y ya demostró en cancha su gran presente deportivo. El oriundo de Río Colorado se puso por primera vez la camiseta del Rojo este martes. Lo insólito fue que el club de Avellaneda disputó dos amistosos en un mismo día. A primer turno, el equipo de Gustavo Quinteros enfrentó a Peñarol en un amistoso no oficial disputado en el Campeón del Siglo. Allí, el rionegrino convirtió el 2-1 definitivo del conjunto argentino.

Luego, el Rojo se midió frente a Everton de Chile en la cancha de Montevideo Wanderers. Malcorra no jugó desde el inicio pero ingresó en el comienzo del segundo tiempo. Solo tardó 4 minutos para demostrar toda su calidad. A los 49′, luego de presionar en la salida, tiró el centro atrás y Gabriel Ávalos definió de taco con gran clase.

Ya a los 72′, el ex Rosario Central volvió a tomar protagonismo. Malcorra recibió la pelota entrando al área y asistió de tres dedos a Lautaro Millán, que definió cruzado para el 4-2 transitorio.

Luego de finalizado el partido, el volante expresó sus sensaciones tras su debut con Independiente: «Sirvió para el equipo, el equipo hizo un buen trabajo. Nos estamos preparando bien, la idea es ir de a poco. Estamos contentos porque venimos haciendo las cosas bien«.

También recalcó la importancia de estos encuentros de preparación: «Estos amistosos nos sirven para agarrar ritmo. A lo primero vamos a estar un poco duros pero creo que estamos haciendo una muy buena pretemporada. Tenemos un muy buen plantel, un muy buen equipo, cualquiera puede jugar. Estamos contentos«.

Independiente cerrará la pretemporada frente a Montevideo Wanderers el próximo viernes desde las 21. El equipo de Nacho Malcorra debutará el próximo 23 de enero frente a Estudiantes por el torneo Apertura del futbol argentino.