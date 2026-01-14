La contundente respuesta de Benfica a River por el interés de Gianluca Prestianni

River ha atravesado diferentes etapas en este mercado de pases. Luego de un comienzo alentador, donde el Millonario incorporó a Fausto Vera y Aníbal Moreno, el equipo de Gallardo sufrió varios traspiés que fueron un dolor de cabeza para el DT y la comisión directiva.

En el medio de la llegada de Matías Viña, la institución riverplatense intentó sumar a Santino Andino y Maher Carrizo, con un final no deseado para River. Luego que se descartaran estas posibilidades, el club de Núñez volvió a reflotar las negociaciones con Gianluca Prestianni.

El ex Vélez había sonado hace algunas semanas. Desde River intentaron ficharlo a través de un préstamo, pero desde el Benfica aclararon que el futbolista saldría únicamente a través de una venta. Ante los «no» de varias opciones, la dirigencia comandada por Di Carlo envió una nueva oferta por el futbolista de 19 años.

En las últimas horas, llegó una oferta a Portugal para comprar el 50% del pase por una suma cercana a los 5 o 6 millones de dólares. Rápidamente, el club luso respondió que el futbolista no está a la venta, ya que en los últimos partidos ha sumado varias titularidades con buenos rendimientos, que cambiaron la consideración de Mourinho sobre él.

¿Nuevo intento por Villa?

A falta de solo una semana para el cierre del mercado de pases, River buscará cerrar a un extremo. Allí, se reflota la posibilidad de Sebastián Villa. El colombiano había sido descartado por su alta cotización, pero desde Independiente Rivadavia bajaron las pretensiones y existe una posibilidad.

Con el deseo de salir del club mendocino, el futbolista de 29 años no está realizando la pretemporada y el presidente Vila tomó una decisión clave: le bajó el precio de su pase. Si bien pedían 12 millones de dólares, ahora el colombiano saldría por una suma cerca a los 6 o 7 millones, dinero que River estaría dispuesto a pagar.

Pero hasta el momento, las negociaciones no avanzaron. El jugador no fue pedido por Gallardo y River buscaría opciones por otros rumbos. Cabe aclarar que la ventana de transferencias puede extenderse. Si un club del futbol argentino vende un futbolista al exterior, podrán sumar refuerzos hasta el 10 de marzo.