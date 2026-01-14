Sebastián Báez continúa imparable y Cerúndolo abrió el año con derrota
El argentino consiguió su quinta victoria consecutiva en 2026 y clasificó a los cuartos de final de Auckland. Además, la mejor raqueta nacional comenzó la temporada con caída. Los detalles.
Sebastián Báez comenzó de la mejor manera este 2026. Luego de ganar sus tres partidos en la United Cup, con una destacada victoria sobre Taylor Fritz (9° del mundo), el bonaerense continúa con su racha ganadora.
En la noche del martes, el argentino derrotó al estadounidense Jenson Brooksby (48°) en los octavos de final del ATP 250 de Auckland y llegó a cinco victorias consecutivas en canchas rápidas. Fue una contundente victoria en sets corridos por 7-5 y 6-0, en una hora y 27 minutos de juego.
En la próxima instancia, tendrá un durísimo rival. Se verá las caras contra Ben Shelton, primer preclasificado del torneo y número 8 del mundo. El estadounidense viene de derrotar a Francisco Comesaña por 7-5 y 6-3 y tiene un registro imbatible contra los argentinos: cuenta con un récord positivo de 12-0. El duelo será este miércoles por la noche (jueves en Auckland), alrededor de las 21:30 (Hora Argentina).
Por otro lado, Francisco Cerúndolo comenzó la temporada con el pie izquierdo. El mejor tenista argentino debutó con derrota en el ATP 250 de Adelaida. El 20° del ranking cayó en octavos del torneo australiano frente a Jaume Munar (38°). A pesar de comenzar ganando la primera manga (6-3), el tercer preclasificado del certamen bajó su nivel y perdió los dos siguientes sets por 7-5 y 6-4.
Trungelliti, el único argentino con vida en la Qualy del Australian Open
Además de los diferentes torneos 250 que se realizan en Australia y Nueva Zelanda, se está disputando la Qualy del Australian Open, el primer Grand Slam del año. Esta etapa de clasificación contó con gran participación argentina, pero solo un tenista avanzó a la instancia final.
Marco Trungelliti fue el único sobreviviente que avanzó a la última fase de la clasificación. Jugará este miércoles frente al portugués Jaima Faria y si vence clasificará al cuadro principal del torneo. El santiagueño vive un gran momento a sus 35 años, luego de ser convocado por Javier Frana para disputar la serie contra Corea del Sur.
Ya hay 9 argentinos confirmados en el primer Grand Slam del año: Francisco Cerúndolo (20°), Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°), Mariano Navone (72°), Juan Manuel Cerúndolo (85°) y Thiago Tirante (101°) por el cuadro masculino. Además, estará Solana Sierra (66°) en la rama femenina
Comentarios