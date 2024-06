El inédito video de Lionel Messi jugando al pádel con Luis Suárez en Miami

Lionel Messi se encuentra brindando varias entrevistas en la previa a la Copa América 2024, y en las últimas horas se sumó a un streaming con su ahijado, en donde reveló su nuevo pasatiempo en Miami: el pádel.

Fue en este marco que este miércoles se filtró en las redes sociales un video en el que el capitán de la Selección Argentina aparece jugando con Luis Suárez y demostrando una gran habilidad con la paleta.

“No soy muy bueno, pero me gusta jugar. No juego mucho, la paso como puedo, corro, no doy ninguna pelota por perdida, pero no tengo buena técnica para pasarla. No juego tanto porque en el año tenemos partidos cada tres días y se complica. Por eso aprovecho en diciembre”, reveló el astro junto a su ahijado.

El inédito video de Lionel Messi jugando al pádel en Miami

Al mismo tiempo, Messi contó que tiempo atrás hizo algunas clases junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, pero que terminó abandonado.

«El pádel es lindo, cuanto más jugás más querés aprender», destacó el mejor jugador del mundo.

En uno de los videos que se volvió viral, el rosarino aparece rematando cerca de la red, ganándose el festejo del uruguayo, posiblemente tras marcar un punto.