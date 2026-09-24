El jefe técnico de Alpine explicó el problema de Colapinto y se mostró alentador de cara a la clasificación

Foto: Alpine. Lo hecho hoy por Pierre Gasly marca el lugar al que puede aspirar Alpine durante el fin de semana.

Un jueves satisfactorio para Alpine. Así fue la definición del Director Técnico del team, el inglés Steve Nielsen, que dejó interesantes apreciaciones sobre el rendimiento de los dos monoplazas tras los entrenamientos libres en el callejero de Bakú.

La actuación del francés Pierre Gasly, siendo 7° en el segundo y último ensayo libre de hoy, augura un panorama auspicioso para la escuadra francesa y su misión de dar caza de Racing Bulls en el campeonato de constructores.

Incluso, Nielsen asegura que el panorama también pinta muy alentador para Franco Colapinto. Aunque el argentino se mostró poco gustoso con su A526, el mandamás técnico cree saber cuál es el punto a corregir para ir en busca de una buena clasificación mañana.

The scenery in Baku is something else 🤩✨ pic.twitter.com/HRokcDs5Cf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026

“Hay algunos problemas de balance que resolver del lado de Franco. Nada importante, pero simplemente no se siente tan bien con el coche como lo hizo hoy Pierre. Creo que la posición de Gasly probablemente refleja dónde pensamos que está el coche aquí», aseguró el responsable de Alpine.

Al tiempo que agregó: «Corregiremos esas cuestiones en el auto de Franco y seguramente esté a la par con su compañero mañana”.

Lo dicho por Nielsen confirma lo descripto esta mañana en notas previas. La actuación del argentino hoy fue alentadora; rozó el top 10 (finalizó 11° y mejoró dos segundos lo hecho en la primera práctica) y se entremezcló con sus rivales directos en la lucha por ser el mejor del resto.

Asimismo, el técnico inglés aseguró que el equipo no presentó ninguna nueva evolución en Azerbaiyán, que el equipo simplemente dedicó el jueves a trabajar en elementos mucho más habituales: recuperación y despliegue de energía, neumáticos, cargas de combustible y la búsqueda de vueltas limpias.

Claro que, de hoy para mañana, el panorama también puede cambiar negativamente, o no como el equipo lo espera. Pues, los rivales también trabajan y evolucionan tanda a tanda.

«Nunca puedes estar seguro de dónde estarás parado. Lo único que sé es que tenemos gente muy inteligente trabajando en ello y normalmente consiguen mejorar el coche de un día para otro. Esperemos que mañana no sea diferente”, cerró Nielsen.

La actividad en el callejero de Bakú proseguirá mañana, desde las 5:30, con el tercer y último entrenamiento libre. El mismo será el último testeo de los equipos previo a la clasificación, la cual se pondrá en marcha a las 9.