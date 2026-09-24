Colapinto mejoró, pero no quedó conforme con su jueves en Bakú: «No estamos consistentes como en otras carreras»

Foto: AP. Un jueves positivo para Franco, con muchas vueltas y una notable mejora del primer al segundo ensayo.

Hubo una mejora en rendimiento de una sesión a otra, pero el piloto argentino Franco Colapinto se mostró insatisfecho con su Alpine tras finalizar el jueves en el circuito callejero de Bakú.

Así y todo, el resultado final de la segunda tanda de entrenamientos libres lo encontró acariciando el Top 10: el piloto de Alpine finalizó 11° en el segundo y último ensayo correspondiente al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

El pilarense empleó 1m 45s 479 y quedó a 2 segundos y 132 milésimas del inglés George Russell (Mercedes), dominador absoluto hoy en Bakú.

Lejos de conformarse con ese salto evidenciado, Colapinto aclaró: «Dimos un paso adelante en el segundo entrenamiento, pero nos falta un poco. Trataremos de entender esta noche en dónde nos falta y dónde podremos mejorar. Estamos un poco inconsistentes y no estamos como en otras carreras. No me siento muy cómodo con el auto, me está costando extraer el máximo.»

Al igual que en la mañana, el argentino completó 22 vueltas en la segunda sesión, que lo vio protagonizando un blooper en el comienzo, pasándose de largo en uno de los frenajes, aunque sin causar ningún episodio desafortunado.

El Alpine N°43 inició con neumáticos blandos y luego, promediando la tanda, pasó a la goma dura, para nuevamente, tal como aconteció en el primer turno, realizar un simulacro de carrera hasta consumarse los 60 minutos permitidos.

Franco mejoró en más de dos segundos su tiempo de un ensayo al otro, aunque esa tendencia pudo verse en casi todos los pilotos. Nuevamente, el pilarense quedó detrás del francés Pierre Gasly, su compañero de equipo, que se situó 7° a un segundo y medio.

¡POR AHÍ NO, FRANCO! En el inicio de la FP2 del #AzerbaijanGP, Colapinto se equivocó de camino… 🤣



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En la parte alta, Russell volvió a marcar el ritmo, cerrando el jueves con 1m 43s 347 y superando por 552 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, puntero del certamen.

Luego, Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas), cerraron el Top 10.

La actividad en Bakú proseguirá mañana, desde las 5:30, con la tercera y última tanda de entrenamientos. Mientras que luego, a partir de las 9:00 hs, irá la prueba de clasificación.

Sesión accidentada

Tras cumplirse la primera media hora de recorrido en la segunda sesión, el británico Arvid Linblad protagonizó con su Racing Bulls el único accidente hasta el momento en el circuito callejero de Bakú, escenario del decimoquinto capítulo del año.

El inglés perdió el control de su monoplaza en la curva 15, le pegó al muro y dañó considerablemente la suspensión delantera, quedando sin reacción y volviendo a pegar contra la contención metros más adelante, destrozando su alerón trasero.

Ello motivó la única bandera roja de la tanda y unos minutos de inactividad, para luego retomar la acción con normalidad hasta el final de la misma.