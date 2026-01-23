Deportivo Roca debutó con goleada en el Mundialito 2026: todos los resultados de la 2013

La categoría central de Deportivo Roca Naranja tuvo su debut en el Estadio Luis Maiolino y cumplió con creces: goleó 13-0 a Colonia 17 Quinta 25. Emmanuel Yañez, Faustino Ávila y Bautista Yañez marcaron tres goles cada uno, mientras que Ciro Dupré, Lionel Lientro, Felipe Molina y Bayron Cheima anotaron un tanto.

En esa misma cancha, también por la Zona 6, Argentinos del Norte Rojo se impuso 1-0 ante CIMAC, en un partido muy ajustado. Marcelo Ali Maldonado fue el autor del único gol y le dio la victoria al Norte.

El otro encuentro en el Maiolino lo disputaron Escuela Municipal de Sierra Colorada y Los Picantitos de San Antonio Oeste, que empataron 0-0.

Por la Zona 7, la otra que se disputa en General Roca, tras el triunfo de Lanús por 11-0 ante Asociación Deportiva Unión Chos Malal, Escuela ATSA derrotó 2-0 a Argentinos del Norte Azul y Deportivo Noroeste le ganó 1-0 a CECAP Azul. Ambos encuentros se disputaron en el Complejo del Deportivo Roca.

Deportivo Noroeste debutó con victoria en el Complejo. (Fotos: Luján Martínez).

Zona 1 – Sol de Mayo

La jornada del jueves en Viedma solo tuvo un partido. Los locales de Sol de Mayo, tras el empate 1-1 ante Deportivo Cultural de Viedma en la primera fecha, derrotaron 3-0 a Belgrano de Los Menucos.

El resto de los partidos (Estudiantes de La Plata vs. Deportivo Cultural y Jorge Newbery vs. Deportivo Patagones) fue suspendido por las condiciones climáticas.

Zona 2 – Independiente de Río Colorado

En Río Colorado, la acción arrancó el jueves por la noche. En el primer partido, Villa Arana venció 2-1 a La Adela. Luego, Juventud Agraria Deportiva goleó 8-1 a Defensores de Buena Parada. En el último encuentro, los locales de Independiente de Río Colorado vencieron 4-2 a Atlético Río Colorado.

Los locales pisaron fuerte y vencieron 4 a 2 a Atlético Río Colorado.

Se enfrentarán todos contra todos y los dos mejores avanzarán a los 16avos de final, para medirse con los dos clasificados de Choele Choel.

Zonas 3 y 4 – Sportsman de Choele Choel

La pelota comenzó a rodar el miércoles en Choele Choel. Por la fecha 2 de la Zona 3, Sportsman venció 4-0 a Unión de Barrios y Villa Congreso de Viedma derrotó 3-0 a Boquense de San Antonio Oeste.

Por la Zona 4, Talleres de San Antonio Oeste le ganó 3-0 a Atlético Almafuerte y Atlético Lamarque goleó 5-0 a Hilario Ascasubi. Recién el jueves 29 de enero finalizará la acción en Sportsman, con un equipo clasificado a las semifinales del Mundialito, a disputarse en el Estadio Luis Maiolino.

Zona 5 – Cervantes y Huergo

En Cervantes, la acción también comenzó el jueves. Deportivo Huergo abrió la jornada con una victoria 2-0 sobre Gavas FC. Por el mismo resultado, Escuela Líbero de Cervantes derrotó a Escuela Municipal de Cervantes.

En el último partido de la fecha, CECAP Rojo venció 3-1 a Puente Molina de Luis Beltrán. Los tres mejores de esta zona avanzarán a los 16avos de final.

CECAP comenzó el Mundialito de la mejor manera ante Puente Molina. (Foto: Luján Martínez).

Zona 8 – Club Unión Alem y Progresista de Allen

La actividad comenzó el miércoles, aunque había un partido pendiente de la primera fecha. Libanés de Maquinchao y Deportivo Roca Azul completaron ese cruce, con victoria para los roquenses por 3-1.

La fecha 2 comenzó con el debut de Argentinos Juniors en la competencia, que derrotó 1-0 a Club Fernández Oro, que realizó un gran partido y puso en aprietos al Bicho. Además, Argentinos volvió a jugar más tarde y consiguió otra victoria, esta vez por 3-0 ante Unión de Allen Blanco.

Zona 9 – La Amistad de Cipolletti

En Cipolletti, el primer pitazo inicial sonó el jueves por la noche. En el primer turno, La Vecicanterita derrotó 5-0 a Deportivo Roca Blanco. Luego, los locales de La Amistad golearon 10-0 a Olimpia DC.

Este viernes 23 se invertirán los rivales: La Amistad jugará ante Deportivo Roca Blanco y Olimpia DC frente a La Vecicanterita. Al día siguiente se disputarán los dos duelos restantes para dar por finalizada la fase regular en Cipolletti, que concluirá con dos clasificados a 16avos de final.

Zona 10 – Independiente de Catriel

La acción comenzó el miércoles. En la segunda fecha, Independiente Negro de Catriel venció 5-1 a Pumas de Catriel. En tanto, Unión Deportiva Catriel goleó 5-0 a Escuela Roma. El equipo que tuvo fecha libre el jueves fue Independiente Verde.

Independiete de Catriel inció el torneo con el pie derecho.

Se enfrentarán todos contra todos hasta el domingo 25, cuando finalizará la actividad del grupo en Catriel. Al igual que en Cipolletti, los dos mejores clasificarán a los 16avos de final.

Zona 11 – Puerto Moreno de Bariloche

Bariloche fue el lugar donde comenzó el Mundialito, ya que los primeros partidos se disputaron el martes 20 de enero. El miércoles se jugó la segunda fecha y el jueves la última de la fase de grupos.

Por la fecha 3, los locales de Puerto Moreno hicieron un partidazo y derrotaron 5-2 a Cruz del Sur. En el otro partido, Atlético Chicago venció con lo justo a San Esteban, por 1-0.

De esta manera, quedaron definidos los cruces de semifinales en la subsede de Puerto Moreno. Hubo un triple empate en puntos entre Atlético Chicago, San Esteban y Puerto Moreno, que cosecharon 6 unidades cada uno. Por diferencia de gol, el puntero fue Chicago, que se enfrentará a Cruz del Sur (4°). San Esteban terminó segundo y se medirá con Puerto Moreno, tercero.

Los ganadores se enfrentarán en la final del sábado y el vencedor se clasificará directamente a los octavos de final, a disputarse en el Alto Valle.