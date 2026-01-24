Liga Argentina de básquet: Deportivo Viedma dio pelea, pero no pudo con Quilmes

En un duelo intenso y muy disputado, Deportivo Viedma peleó hasta la última pelota, pero no logró imponerse ante Quilmes de Mar del Plata y cayó por 72-64 en el Cayetano Arias de la capital rionegrina. El local dejó pasar una buena chance en su primera presentación del año como local, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. Su marca en la temporada bajó a 7-10.

El partido comenzó muy parejo, con transiciones rápidas y alto ritmo de juego. Viedma, apoyado en el juego colectivo y la intensidad, consiguió marcar el pulso del primer cuarto, aunque Quilmes se mantuvo siempre cerca con un planteo incisivo. El parcial inicial se cerró con una ventaja mínima para el local: 20-18.

En el segundo, el conjunto marplatense elevó su rendimiento a partir de un gran movimiento de balón y la destacada actuación de Santiago Ludueña, lo que le permitió descontar y pasar al frente en el marcador. Guillermo Bogliacino recurrió a la rotación del banco en busca de respuestas, pero las variantes y el bajo goleo del local no alcanzaron para revertir la situación. De esta manera, Quilmes se fue al descanso con ventaja de 37-32, tras imponerse 19-12 en el parcial.

Dominio Cervecero después del descanso

Luego del entretiempo, Quilmes continuó manejando el ritmo del encuentro y estiró la diferencia hasta alcanzar una máxima de ocho puntos (37-45). Sin embargo, Viedma reaccionó y, con un juego colectivo agresivo en ofensiva, fue recortando la distancia hasta igualar el marcador en el último segundo del tercer cuarto con un triple desde el perímetro de Jeffrey Merchant. El período se cerró 57 iguales, con un parcial de 25-20.

En el tramo final, el partido se tornó cortado, con faltas reiteradas por parte de ambos equipos que dejaron a varios jugadores fuera del encuentro. En ese contexto, Quilmes mostró un sólido trabajo defensivo y mayor eficacia en los momentos decisivos para quedarse con el triunfo por 72-64, tras ganar el último parcial 15-7.

Una vez más, los goleadores del equipo viedmense fueron Keiver Marcano y Luciano Cáceres, con 19 y 12 puntos; mientras que en la visita sobresalieron Juan De La Fuente (16) y Santiago Ludueña (14).

Ahora, el equipo dirigido por Guillermo Bogliacino tendrá unos días de descanso antes de volver a presentarse en el Cayetano Arias, donde enfrentará a El Talar el próximo viernes 30 de enero.