El neozelandés Tim Payne marcó un golazo en su debut en Olimpia de Paraguay

El neozelandés se dio el gusto de marcar en su primer partido en Sudamérica.

Uno de los jugadores «sensación» de la Copa del Mundo 2026, tuvo un debut soñado en su nuevo club. El neozelandés Tim Payne, la figura viral del certamen mundialista, se dio el gustazo de marcar en el primer partido disputado con Olimpia de Paraguay.

El lateral derecho de Nueva Zelanda, que se hizo famoso durante el Mundial 2026, sumó sus primeros minutos en el conjunto guaraní y tan solo le bastaron 10 minutos para marcar el primero en el club, aportando en la goleada por 5-0 frente a Rubio Ñú.

🤯🇳🇿🇵🇾 EL GOL DE TIM PAYNE EN SU ¡¡DEBUT OFICIAL!! CON OLIMPIA DE PARAGUAY. pic.twitter.com/YMSib5SsYS August 2, 2026

A los 81 minutos del partido, Payne anticipó al defensor rival cerca de mitad de cancha, controló y habilitó a su compañero por el carril derecho. Luego de pasar el balón, fue a buscar por el medio la devolución del argentino Franco Alfonso, que se la dejó en la medialuna del área y, de primera, definió con un derechazo cruzado para marcar el quinto del partido.

El golazo provocó una reacción inmediata en todos sus compañeros, que fueron a felicitarlo tras la anotación, además de la enorme algarabía del público presente en el estadio.

La última vez que Payne había marcado un gol fue en la goleada por 7-0 de Nueva Zelanda ante Fiji, el 21 de marzo de 2025. En toda su carrera, el lateral convirtió 10 veces, tres de ellos fueron en su selección nacional.

El defensor de la selección oceánica, de opaco paso por la Copa del Mundo, pasó de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a superar los dos millones en apenas tres días gracias a una campaña viral impulsada por Valen Scarsini (Scarso) un creador de contenido argentino.

Su propuesta era convertir en tendencia al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo.

En apenas 20 horas, el futbolista neozelandés pasó de un millón a dos millones de seguidores, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados en las plataformas digitales a nivel mundial. Y la historia, parece continuar…