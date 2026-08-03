Marcos Pérez, el goleador inesperado de Cipolletti: «Vi el hueco y me mandé»

Como volante central y con una línea de tres defensores, la función de Marcos Pérez en Cipolletti es la de recuperar y dar el primer pase. Ayer en La Visera, el capitán le sumó otro aspecto a su juego y pisó el área para anotar el gol con el que el Albinegro derrotó a Huracán Las Heras en el arranque de la zona campeonato del Federal A.

«Fue un partido muy difícil y complicado, porque ya nos conocíamos los dos equipos. Estoy contento por la victoria, tuvimos que trabajar mucho pero se nos pudo abrir el arco y dejamos los tres puntos acá», destacó Pérez en diálogo con Río Negro.

Cipo fue el claro dominador del partido. Manejó la posesión pero no siempre pudo crear peligro. En el complemento fue más vertical y tuvo su recompensa.

«Sabemos que si queremos ser protagonistas tenemos que arrancar desde la tenencia del balón. La tuvimos pero no fuimos tan punzantes en el primer tiempo. En el segundo llegaron más las jugadas de gol, vamos a seguir mejorando», analizó el capitán.

El mediocampista llegó a la zona de definición como un delantero más y con un remate cruzado puso el 1 a 0 a los 15′ del final. «Ya había tenido una de cabeza, vi el hueco ahí, atrás no estábamos teniendo problemas para el contragolpe así que me mandé por el medio y me llegó justo la pelota», repasó sobre su tanto, el primero con esta camiseta.

Sobre el hecho de ser capitán, Pérez comentó: «Es una linda responsabilidad, es un orgullo llevar ser capitán de un equipo tan grande. Por mi posición tengo que ser líder dentro de la cancha, lleve la cinta o no».

Con esta victoria, el Albinegro comenzó bien la zona campeonato en la que en ocho fechas se jugará la chance de clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso.

«Son ocho finales, solo cuatro partidos de local, si los sacamos adelante vamos a pelear, vamos por eso, queremos estar arriba«, aseguró Pérez.

Cipolletti volverá a jugar el próximo sábado contra Villa Mitre en Bahía Blanca. El Tricolor también ganó y lo hizo como visitante, 1 a 0 contra Atenas en Río Cuarto. «Villa Mitre es muy duro, todavía no lo enfrentamos este año pero sabemos cómo juegan«, afirmó el capitán albinegro.