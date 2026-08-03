Recuperación del arroyo Covunco en Neuquén: Provincia eliminó captaciones ilegales

El gobierno de Neuquén desplegó un conjunto de medidas para recuperar el caudal del arroyo Convunco, garantizar el abastecimiento humano y ordenar el uso del recurso frente a la emergencia hídrica vigente desde diciembre de 2025.

La subsecretaría de Recursos Hídricos informó que las captaciones superficiales ilegales detectadas durante los relevamientos dieron lugar a intervenciones concretas.

Arroyo Covunco: eliminación de bocatomas ilegales

Entre las principales medidas tomadas por la Provincia se encuentran la eliminación de cinco bocatomas ilegales en la cuenca media del arroyo y la suspensión preventiva total de las captaciones por las estancias Llamuco y Carreri Malal en febrero de este año.

En esa línea, se realizó una intimación a esos establecimientos para regularizar su situación ambiental y adecuar su infraestructura de riego.

Además, se lleva adelante el monitoreo permanente de la cuenca mediante aforos y drones para detectar nuevas irregularidades.

Según los registros de la estación hidrométrica Portada Covunco, desde la aplicación de las restricciones el caudal se duplicó, pasando de 0,54 a 1,02 metros cúbicos por segundo.

El gobierno provincial también ejecutó el reacondicionamiento del sistema de captación de agua potable de Mariano Moreno, que hasta el momento se abastecía del canal principal de riego.

Esta situación impedía reducir el agua destinada al riego sin afectar el abastecimiento domiciliario. Para resolverlo, se intervino el pozo filtrante y se modificó el sistema para que el municipio captara agua directamente del arroyo Covunco.

Así, garantizaron el consumo humano de la localidad y se redujo en un 30 % el caudal destinado al riego. También se realizaron perforaciones para abastecer a las zonas rurales más afectadas por la emergencia, mientras continúan los controles de calidad del agua y de los niveles de salinidad.

Emergencia hídrica del Covunco: ordenar el uso del agua

Como parte de las medidas administrativas, Recursos Hídricos creó el «Registro Simplificado de Captaciones Domésticas de Subsistencia» para identificar a pequeños productores rurales sin acceso a redes públicas.

El organismo aclaró que este registro no otorga derechos de uso ni regulariza captaciones ilegales, sino que tiene el fin de incorporarlos al futuro sistema del riego y garantizar una distribución equitativa del recurso.

En paralelo, la subsecretaría avanza con la sistematización y ordenamiento de toda la cuenca para fortalecer la gestión del recurso, anticiparse a futuras situaciones de escasez y priorizar el consumo humano.