El futuro de Neuquén también se juega en las aulas: el papel de la educación en el desarrollo

Los proyectos desarrollados por estudiantes buscan dar respuesta a problemáticas de sus escuelas y comunidades a través de la ciencia y la tecnología. Gentileza.

La organización Enseñá por Argentina realizará el próximo 13 de agosto en la ciudad de Neuquén el encuentro «Una noche a beneficio de la educación en Neuquén«, una actividad destinada a presentar el impacto de sus programas en la provincia y abrir un espacio de diálogo sobre el papel de la educación en el desarrollo de la región.

Más de 500 docentes formados en Neuquén

La actividad tendrá lugar en el Polo Tecnológico de Neuquén y reunirá a representantes del sector empresario, autoridades provinciales, directivos escolares, docentes y organizaciones que acompañan el trabajo de la fundación.

La propuesta busca mostrar los resultados alcanzados en los últimos años y convocar a nuevos actores a involucrarse en una agenda común para fortalecer las oportunidades educativas en la provincia.

Desde 2020, Enseñá por Argentina desarrolló distintas iniciativas de formación docente en Neuquén que alcanzaron a más de 500 docentes y beneficiaron a más de 40.000 estudiantes, en articulación con el Ministerio de Educación y con el apoyo de empresas privadas.

Los proyectos desarrollados por estudiantes buscan dar respuesta a problemáticas de sus escuelas y comunidades a través de la ciencia y la tecnología. Gentileza.

Uno de los programas más destacados es la propuesta de formación docente con enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática), implementada desde 2022.

La iniciativa promueve metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos y la incorporación de herramientas tecnológicas en las aulas, alineada con los lineamientos curriculares provinciales y nacionales.

En este período, el programa capacitó a más de 100 docentes, llegó a 23 escuelas y permitió desarrollar 47 proyectos interdisciplinarios surgidos de inquietudes planteadas por los propios estudiantes para resolver problemáticas de sus escuelas o comunidades.

Como resultado de esa experiencia, una de las docentes que participó en al menos tres ediciones del programa hoy se desempeña como referente de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de Neuquén, desde donde impulsa políticas de innovación para todo el sistema educativo provincial.

Educación para acompañar el crecimiento de Neuquén

La directora ejecutiva de Enseñá por Argentina, Verónica Cipriota, destacó la necesidad de que el desarrollo económico de la provincia vaya acompañado por una apuesta sostenida a la educación.

«Neuquén está atravesando una oportunidad histórica de crecimiento.

El enfoque STEM impulsa experiencias de aprendizaje que combinan tecnología, creatividad y trabajo colaborativo. Gentileza.

Desde Enseñá por Argentina creemos que ese desarrollo también necesita educación, liderazgo y oportunidades para las nuevas generaciones. El futuro de la provincia también se construye en sus aulas», señaló.

Durante la jornada también se presentarán experiencias desarrolladas en escuelas neuquinas a través del testimonio de directivos y alumnos de la organización, quienes compartirán cómo los programas contribuyeron a fortalecer las prácticas pedagógicas, consolidar equipos docentes y ampliar las oportunidades de aprendizaje.

Un encuentro con referentes del sector privado y educativo

El encuentro será moderado por Pablo Vera Pinto, cofundador y director financiero (CFO) de Vista Energy y presidente del Consejo de Enseñá por Argentina.

También participará Diego Manfio, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería SIMA e integrante del Consejo Directivo de la organización, además de referentes del sistema educativo provincial.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Genneia, Itaú, Ingeniería SIMA, Vista, CI5, GeoPark, Murchison Brent, OSDIPP, Pluspetrol, ProdEng, Puente, Santander, TSB y Valo, entre otras empresas que respaldan los programas educativos que la organización desarrolla en Neuquén.

Desde 2020, los programas de formación impulsados en Neuquén alcanzaron a más de 500 docentes de distintos niveles educativos. Gentileza.

Una red que busca transformar la educación

Enseñá por Argentina es una organización sin fines de lucro que desde hace más de 15 años impulsa programas de liderazgo e innovación educativa en distintas provincias del país.

Su trabajo se centra en acompañar a docentes, escuelas y comunidades para fortalecer los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, con la premisa de que la transformación educativa requiere el compromiso conjunto del Estado, las instituciones educativas, el sector privado y la sociedad civil.