Terminar la escuela en casa: El Boleadero suma un aula para que sus vecinos completen la primaria

El Paraje El Boleadero está ubicado en la Región Alto Neuquén, a unos cuarenta minutos en vehículo desde Andacollo por ruta provincial N°38. foto: gentileza.

Terminar la escuela primaria es una asignatura pendiente para muchas personas. A veces la distancia o las vueltas de la vida causan que postergar los estudios sea la única opción. Así sucedió con muchos vecinos del paraje El Boleadero, que ahora podrán completar sus estudios primarios en su propia comunidad.

La propuesta cobra vida gracias a un acuerdo histórico firmado entre autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) y representantes de la comunidad Mapuche Antiñir-Pilquiñan. El Salón de Usos Múltiples (SUM) local se transformará en aula y punto de encuentro, a donde llegará un docente que viajará todos los días desde Andacollo para dictar las clases y acompañar cada proceso de aprendizaje.

Completar la primaria no solo representa un logro personal enorme y un motivo de orgullo para cada estudiante y sus familias; también es la llave para encarar nuevos proyectos. Desde la dirección de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA) destacan que la meta es que este paso sea el primer impulso para que luego puedan sumarse a ofertas de formación profesional o nivel secundario, ubicadas a solo tres kilómetros de allí, en Los Miches.

«El objetivo es derribar las barreras geográficas y culturales, garantizando el derecho a la educación pública y gratuita en el corazón de las comunidades», expresaron desde la modalidad educativa, remarcando el compromiso con la inclusión y el respeto por la interculturalidad.

Hasta ahora, recorrer los 40 minutos de ruta hasta Andacollo representaba un obstáculo cotidiano difícil de sostener para muchos vecinos del paraje. Al mudar las clases al SUM de El Boleadero, el Estado acerca la oportunidad directamente donde están los estudiantes.

Esta nueva aula comunitaria forma parte de una red de más de 30 convenios de conectividad e inclusión educativa firmados este año en toda la provincia de Neuquén.

