Por el fenómeno de El Niño: Karina Milei y Diego Santilli encabezaron la jornada para fortalecer el trabajo con las provincias

Con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el Gobierno nacional encabezó en Resistencia, Chaco, una jornada de coordinación federal para hacer frente al impacto del fenómeno El Niño. La cumbre reunió a gobernadores de la región y equipos técnicos con el objetivo de estructurar la respuesta preventiva entre la Nación y las provincias.

El despliegue institucional responde a que las condiciones de El Niño ya se encuentran plenamente instaladas en la región y los modelos científicos proyectan una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno continúe en los próximos meses, con una mayor intensificación prevista hacia la primavera. Ante este diagnóstico, el Ejecutivo oficializó la puesta en marcha del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 para mitigar el riesgo de crecidas e inundaciones en la Cuenca del Plata.

Monitoreo en tiempo real y alerta temprana: los organismos involucrados

Durante la jornada, desarrollada en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, detalló los ejes centrales del plan estratégico. La iniciativa busca anticipar emergencias hidroclimáticas mediante la articulación operativa de los tres niveles de gobierno: municipal, provincial y nacional.

El esquema integrará datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Entre las herramientas clave puestas a disposición de los municipios se destaca el Tablero ENOS del SINAME, una plataforma de monitoreo en tiempo real diseñada para elaborar modelos de riesgo locales y capacitar a las cuadrillas de respuesta rápida ante posibles anegamientos.

Soporte político y presencia internacional en el Litoral

El encuentro contó con un fuerte respaldo político regional. Entre los mandatarios provinciales estuvieron presentes el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y el de Corrientes, Juan Pablo Valdés. La cumbre sumó además proyección bilateral con la participación del ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero.

La comitiva nacional se completó con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, junto a jefes de las Fuerzas Federales y ministros de seguridad provinciales. Las autoridades coincidieron en acelerar las obras de contingencia y los protocolos de evacuación preventiva antes de que comience el período de mayores precipitaciones.