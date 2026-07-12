Scaloni le quitó dramatismo a la previa: «Es solo un partido de fútbol, no busquemos otra cosa»

Lejos de querer reavivar rivalidades del pasado, Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, se refirió en conferencia de prensa al próximo duelo de semifinales del combinado albiceleste y le quitó dramatismo a la previa del cruce ante los ingleses.

El elenco nacional volvió a sufrir, pero pudo sacar adelante una dura batalla anoche ante Suiza en Kansas City, venciendo por 3 a 1 en el alargue y logrando clasificar por sexta vez en la historia a una instancia semejante.

Además del análisis del partido y las cuestiones meramente futbolísticas, Scaloni habló del siguiente desafío, nada menos que Inglaterra, verdugo de Noruega en el choque previo de ayer: un rival que, inevitablemente, despierta un sentimiento especial en el folclore futbolero nacional.

"EL PANORAMA PINTABA FEO Y HOY PODEMOS DECIR QUE ESTAMOS EN SEMIFINALES Y SOLO ES GRACIAS A LOS JUGADORES"



LIONEL SCALONI en conferencia de prensa



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Al respecto, el DT albiceleste exclamó: «Es solo un partido de fútbol. El mensaje que transmito es ese, no busquemos otra cosa…»

A lo que agregó: «Jugaremos contra una gran Selección, que tiene un gran entrenador, al que respeto y admiro mucho, y nada más. Será solo eso, un partido de fútbol».

Claro está, Scaloni prefirió referir al triunfo de Argentina y el desempeño del equipo, mostrándose, en ese último aspecto, algo autocrítico.

«Sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusieron mucho en dificultad desde ese lado y no fuimos capaces de salir de muchas situaciones. Hoy tuvo de nuestro lado la suerte con la expulsión de su jugador. Hay que ser realistas, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor», declaró.