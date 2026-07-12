¡Increíble!: Julián Álvarez iba a salir dos minutos antes de su golazo

Si hay un par de minutos para marcar a fuego en el partido Argentina-Suiza, esos son el 110 y el 112. En el primero, el cartel de cambio se levantó y marcó 21 x 5, y en el segundo, el 9 la mandó a guardar y el equipo de Lionel Scaloni se empezó a meter en las semifinales del Mundial 2026.

¿Qué ocurrió exactamente? El cambio de José Manuel López (21) era por Julián Álvarez (9) y no por Leandro Paredes (5), quien justo se acalambró y obligó al DT a meter un volantazo de último momento. 120 segundo más tarde, el estadio explotó por el golazo del exdelantero de River, quien además recibió el pase del actual jugador de Palmeiras. Increíble.

El suizo no lo puede creer, los socios del gol, Montiel y los Martinez estallan. Triunfazo de Argentina. (AP)

Flaco, no aclares que oscurece

Luego del encuentro, en la madrugada argentina, López habló con ESPN y reveló que en primera instancia su ingreso iba a ser en lugar de la Araña. Con cierto temor, el Flaco, que es uno de los nuevos, afirmó: “No recuerdo bien, en el momento no escuché, pero creo que sí, que ese era el cambio”, fue la respuesta.

Sin confirmarlo de manera certera, el ex delantero de Lanús pisó el palito: “Es así, parece que está escrito y a veces se dan las cosas como el destino parece que lo tiene preparado. Feliz por las casualidades y feliz por lo que hicimos para merecer el resultado y eso es lo importante”.

Qué dijo Scaloni del ingreso de López

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni habló sobre los cambios que realizó y allí dejó unas palabras para elogiar al delantero de Palmeiras, quien sumó minutos por segunda vez, ya que también había ingresado en la victoria ante Jordania por la fase de grupos.

“¿Los más jóvenes? Si tienen que entrar, van a entrar. Hoy entró el Flaco López. Y entró muy bien”, dijo respecto a los minutos en cancha que tuvo el delantero de 25 años, que sumó su primera asistencia en esta Copa del Mundo. No dijo nada de la modificación “clave” en el partido, pero más tarde, a López se le escapó.