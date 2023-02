El ‘Papu’ Gómez fue operado con éxito del tobillo que se lesionó en el Mundial de Qatar

El campeón del mundo Alejandro ‘Papu’ Gómez fue sometido hoy con éxito a una artroscopia en el tobillo derecho producto de la lesión que sufrió durante el Mundial de Qatar 2022 y que lo dejó afuera de los últimos partidos.

«Gracias por los mensajes, son los mejores. La operación salió bien», publicó el ex Arsenal de Sarandí, San Lorenzo y Atalanta de Italia en su cuenta de Instagram.

Más temprano, el volante había posteado en sus redes sociales una foto de su tobillo muy inflamado y escribió: «Así empezó todo, no me arrepiento de nada. Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero que hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo».

El ‘Papu’ agregó que «toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo. Toca barajar y dar de nuevo. No será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mi como lo he hecho siempre».

El jugador de 34 años se perdió, en Qatar, los encuentros de cuartos de final ante Países Bajos, la semifinal frente a Croacia y la final contra Francia.

Después de los festejos en la Argentina, volvió a Sevilla y comenzó una recuperación por una afectación del ligamento deltoideo del tobillo derecho. Estuvo en la convocatoria de un par de partidos de LaLiga pero el cuerpo médico del club decidió que lo mejor sería una operación y luego unas cinco semanas de rehabilitación.