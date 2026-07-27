LeBron James firmó el contrato con la mayor rebaja salarial en la historia de la NBA

LeBron James ya es oficialmente nuevo jugador de Philadelphia 76ers. Tras finalizar su etapa en Los Angeles Lakers, el máximo anotador de la historia de la NBA continuará su carrera en la franquicia de Pensilvania con un contrato que sorprendió a todo el mundo: firmó por dos temporadas y aceptó una rebaja salarial cercana a los USD 50 millones respecto de lo que cobraba en su último equipo.

El acuerdo contempla un vínculo por USD 8 millones en total, con una opción para que el propio LeBron decida al finalizar la primera temporada si continúa en Philadelphia, vuelve a ser agente libre o pone fin a su histórica carrera. De esta manera, pasará de percibir USD 52,63 millones en los Lakers a apenas USD 3,88 millones por año, una reducción que representa la mayor baja salarial registrada en la historia de la NBA.

LeBron explicó que su decisión no estuvo motivada por el aspecto económico, sino por la posibilidad de volver a competir por el título. «No voy por el dinero. Todavía quiero sacrificarme, trabajar, competir, ganar y tener otra oportunidad de sentir la emoción de salir campeón», escribió en sus redes sociales al anunciar su nuevo destino.

En Philadelphia compartirá plantel con Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, entre otros, en un equipo que se armó para pelear por el campeonato luego de quedar eliminado en las semifinales de la Conferencia Este de la última temporada. Desde la franquicia celebraron su llegada con un mensaje contundente: «Una ciudad digna de un rey», en referencia al apodo con el que se conoce al cuatro veces campeón de la NBA.

A sus 41 años, James afrontará la 24ª temporada de su carrera y defenderá la cuarta camiseta de la NBA, después de sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. Con cuatro anillos, cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) y una trayectoria repleta de récords, buscará sumar un nuevo campeonato antes del cierre de una carrera que ya lo ubica entre los mejores basquetbolistas de todos los tiempos.