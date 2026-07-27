Detuvieron a la madre de la nena de 2 años que murió en Villa Gesell: la autopsia contradijo su versión

La investigación por la trágica muerte de una niña de dos años en Villa Gesell dio un vuelco clave este lunes con la detención de su madre, Lucía Sosa (44). La Justicia ordenó su arresto bajo la grave acusación de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, luego de que las pericias médicas desmintieran la versión que la mujer había dado en el hospital.

El operativo de captura fue encabezado por personal de la DDI de Dolores, en conjunto con la Sub DDI de Villa Gesell, y contó con el aval del juez de Garantías N° 6, Leopoldo Mancinelli.

A partir de ahora, Sosa permanecerá alojada en una dependencia policial a disposición exclusiva del juzgado y de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien lidera la investigación.

Giro dramático en Villa Gesell: la autopsia que desmintió a la madre

El trágico episodio ocurrió el pasado 20 de julio, cuando Sosa ingresó de urgencia con su hija, Isabella Aguirre, al Hospital Municipal Arturo Illia. En ese momento, la madre declaró ante los médicos que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Pese a que los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación durante 40 minutos, no lograron salvarle la vida.

Sin embargo, el resultado preliminar de la autopsia derrumbó la coartada de la madre. El informe forense determinó que la causa del deceso no fue un ahogo con líquido, sino una asfixia obstructiva que le provocó una severa hipoxemia y derivó en el paro cardiorrespiratorio fatal.

Este hallazgo obligó a la fiscalía a descartar la versión inicial y orientar el expediente hacia la hipótesis de un posible homicidio.

La detención de la mujer se produjo horas antes de una jornada que promete ser determinante para el avance de la causa. Este miércoles está previsto que declare como testigo Lucas Ruiz (17), uno de los hijos biológicos de la acusada.

Días atrás, el adolescente responsabilizó públicamente a su madre no solo por este hecho, sino por la muerte de sus otras tres hermanas, exigiendo que Sosa permanezca “presa o en un psiquiátrico”.

Para los investigadores, su testimonio será fundamental para reconstruir la dinámica familiar y el comportamiento de la mujer puertas adentro.

Un oscuro antecedente en la Justicia

El nombre de Lucía Sosa no es nuevo en los tribunales penales. En el año 2018, la mujer y su entonces pareja fueron juzgados en Mar del Plata por la muerte de Yazmín, su hija de 11 meses fallecida en 2016.

Durante ese mismo debate oral también se analizó el deceso de otra de sus hijas, una beba de seis meses que perdió la vida en 2013. Tras conocerse los hechos, ambos estuvieron prófugos y luego pasaron casi dos años en prisión preventiva sosteniendo su inocencia.

Finalmente, el tribunal marplatense integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert los absolvió. En su fallo, los magistrados argumentaron que los informes médicos descartaban lesiones traumáticas o signos de abuso, atribuyendo las muertes a «complicaciones respiratorias» y concluyendo que no existían pruebas suficientes para acreditar maltrato infantil.

A raíz de aquellos episodios, la Justicia de Familia intervino, le quitó la guarda de sus otros hijos y dispuso medidas de protección: algunos fueron derivados a hogares y otros dados en adopción.

Tiempo después, Sosa se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja con José Daniel Aguirre (53) y tuvo dos hijos más. Una de ellas era Isabella, la pequeña de dos años cuyo trágico final hoy vuelve a poner a su madre tras las rejas.

Con información de Infobae.