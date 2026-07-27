Gaido licita el centro de Transferencias para el nuevo Complejo Ambiental Neuquén

El edificio tiene un plazo de ejecución de un año a partir de la firma del contrato (render)

El municipio sacó a licitación el centro de transferencias que funcionará en el nuevo Complejo Ambiental Neuquén, ubicado en el límite norte del sector nuevo del ejido de la ciudad y al sur del lago Mari Menuco, a pocos kilómetros del Parque Industrial Capital (PIC) que está proyectado a la vera de la ruta petrolera (67).

El inicio de las obras había sido adelantado la semana pasada durante la presentación del nuevo PIC a las cámaras empresarias y a las firmas desarrolladoras de Neuquén, que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes. «En 2027 vamos a estar en construcción en simultáneo el Parque Industrial Capital, el Parque Solar y el CAN«, dijo Alejandro Nicola en declaraciones a «Río Negro» en el acto de apertura del registro de firmas interesadas en comprar terrenos en el PIC.

El proyecto tiene un presupuesto oficial de más de 12.600 millones de pesos (render)

Nicola explicó que ya estaban aprobados los pliegos de licitación del centro de transferencias para el CAN y que el Parque Solar estará integrado al PIC, a unos 3 kilómetros del ingreso de la ruta 67, con una convocatoria a licitación que está en los últimos ajustes, dijo Nicola.

Del CAN, lo que se licitó primero fue el centro de Transferencias, por un monto oficial que supera los 12.600 millones de pesos. Mientras dura la ejecución del mega edificio que se destinará en exclusiva para el trabajo de descarga y trasvase de los camiones de residuos, el municipio deberá definir la ubicación del nuevo repositorio sanitario o zona de disposición final de los residuos de Neuquén.

El centro de transferencias es el lugar donde llegan los recolectores que levantan los residuos domiciliarios y los trasvasan en otro tipo de camiones que, según explicó Nicola, tienen la capacidad de cuatro recolectores del servicio común. Desde ese lugar, las toneladas de basura se llevan a unos 10 kilómetros, donde está previsto el nuevo sitio de disposición final.

«El objetivo es concentrar ahí lo que se llevan de la ciudad y hacer un transporte más eficiente hacia el centro de disposición final. Es una obra civil importante, todo cerrado por el viento de la zona; con una tolva donde dejan el residuo y se van», detalló.

El actual CAN no tiene centro de transferencia. La licitación se convocó a un año del vencimiento del contrato del operador Basaa, que administra el centro de acopio y tranferencia en la Colonia Nueva Esperanza.

La licitación

La licitación del centro de transferencias para el Nuevo Complejo Ambiental Neuquén (CAN) lleva el número 20 de las licitaciones públicas de la ciudad. Estableció una fecha de apertura de sobres para el 25 de agosto de 2026, a las 10 en el nuevo edificio municipal.

La contratación de la obra “construcción de Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos – ETRSU” se programó con un presupuesto oficial de 12.614.405.552,31 pesos y los pliegos estarán a la venta a partir del 13 de agosto, en la sede de contaduría de la comuna, en avenida Argentina y Roca.

Los fondos saldrán el presupuesto municipal, del fondo específico que se creó en 2024 para el «traslado del nuevo CAN» y que mensualmente se obtiene con el pago de la boleta del servicio eléctrico en Neuquén capital, donde está asentada la tasa a los fines recaudatorios. Unos 100.000 contribuyentes domiciliarios y una cifra menor de empresas y comercios, realizan el aporte tributario mensual que va a la cuenta específica para el traslado del nuevo complejo y el proceso de saneamiento del que está en funcionamiento.

El centro de transferencia es una parte del nuevo CAN, cuyo objetivo principal fue el de «optimizar el sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad y su área metropolitana», se indicó en la convocatoria.