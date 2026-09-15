El Pocho Lavezzi, la depresión después del retiro y el vínculo con Messi

Ezequiel Lavezzi, alejado de la actividad profesional desde 2019, preocupó al mundo del fútbol durante sus últimas apariciones. Se lo notó debilitado y en una entrevista habló sin tapujos sobre la depresión que sufrió luego de tomar la determinación de culminar su etapa como futbolista, tras finalizar su vínculo con el Hebei Fortune de China. Además, valoró la amistad que mantiene con Lionel Messi, a quien describió como «una persona fantástica».

«Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento. De a poco me voy recuperando», afirmó el ex delantero en diálogo con el programa Fenomeni. Aseguró qué sintió en los meses posteriores al retiro: «Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo», reveló con crudeza sobre el periodo que le tocó atravesar.

La familia, Messi y Maradona

El Pocho le atribuyó un rol central a su familia que, tras el nacimiento de su segundo hijo (Vittorio, 2 años) funcionó como un sostén muy importante. «La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante», valoró.

Por otro lado, también se refirió al vínculo que tuvo con Diego Maradona y Messi. En relación al Pelusa, afirmó que «era un hombre especial» y rememoró las conversaciones informales que mantenía con él durante las concentraciones del seleccionado. «De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo», destacó sobre quien fue uno de los tantos entrenadores de su carrera.

Y al toque elogió al crack rosarino, con quien tiene una relación desde hace mucho tiempo. «Con él tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica» ponderó a la hora de referirse al 10 y, además, agregó que «el mundo del fútbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron, como Messi, Agüero, Paolo Cannavaro».

Por Diego, eligió Napoli

Lavezz también se refirió a las decisiones que tomó a nivel deportivo. En 2007, luego de ser campeón en San Lorenzo, tuvo la oportunidad de llegar a Juventus, pero optó por jugar en Napoli y argumentó el por qué lo hizo. «Para seguir las huellas de Maradona. El impacto con Napoli fue una locura, no esperaba tanta gente ni tanto calor», relató.

El Pocho eligió Napoli por Diego. Y admitió que fue muy difícil dejar el club.

En último lugar, confesó que fue muy complicado cerrar su ciclo en el equipo italiano, cuando decidió irse al PSG en 2021: «Irme de Napoli fue muy difícil, hoy lo extraño mucho. Me recibieron como si fuera un hijo de ellos, como uno más». También, explicó el motivo detrás de su llegada a París, pese a que tenía una oferta sobre la mesa de Inter de Milán: «Elegí un club extranjero porque no quería traicionar a la gente ni ir a otro equipo italiano».