Ataque a tiros en Regina: tres hombres irán a juicio por lesiones y portación ilegal de un arma

Tres hombres acusados de participar en un ataque con armas de fuego ocurrido en septiembre de 2025 en el barrio Malvinas de Villa Regina irán a juicio. Tras varias audiencias, las partes terminaron de presentar la prueba con la que sostendrán sus respectivas teorías del caso.

El juez Maximiliano Camarda dictó el acto de apertura a juicio y ahora resta que la Oficina Judicial establezca la fecha del debate oral y público. Durante el proceso declararán alrededor de 30 personas y se incorporarán elementos documentales y los objetos secuestrados durante la investigación.

El ataque ocurrió en una plaza del barrio Malvinas

El hecho que será analizado en el juicio ocurrió el 7 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:30, en una plaza ubicada en la intersección de Giachino y Guaraní.

La fiscal Vanesa Cascallares sostuvo que los tres imputados llegaron hasta el lugar en un automóvil blanco y descendieron con armas de fuego que, según la acusación, portaban sin autorización.

“Fue así que los tres imputados, actuando de manera conjunta y coordinada, arribaron al lugar a bordo de un automóvil blanco”, explicó la fiscal. Según la acusación, luego se aproximaron a tres personas, las insultaron y reclamaron la devolución de una motocicleta.

En ese contexto comenzó el ataque. Cascallares indicó que tres personas sufrieron heridas de arma de fuego, mientras que otra padeció lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Qué delitos se discutirán

La acusación quedó encuadrada provisoriamente en dos hechos de lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego. También incluye lesiones gravísimas con los mismos agravantes y portación de arma de fuego de uso civil, en concurso real.

Los tres acusados llegaron a esta instancia detenidos con prisión preventiva, luego de sucesivos pedidos formulados por la Fiscalía.

Las partes ya ofrecieron sus pruebas

Durante las audiencias de control de acusación, la Fiscalía y las defensas presentaron los elementos que pretenden utilizar durante el debate.

La defensa penal pública, representada por Julieta Soler y Javier Razzetto, incorporó nuevos testigos a la evidencia propuesta por las defensas particulares.

Con el cierre de esta etapa, el juez Camarda habilitó el paso a juicio. En el debate se escucharán aproximadamente 30 testimonios, se analizará documentación y se expondrán los secuestros incorporados al legajo fiscal.

Ahora será la Oficina Judicial la encargada de fijar el día de inicio del juicio oral y público.