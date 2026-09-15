Juicio por Loan: Laudelina Peña rechazó enfrentar al comisario Maciel, que la señaló por la desaparición del nene

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanuda esta semana. Aunque se preveía un careo clave entre el comisario Walter Maciel y Laudelina Peña, esta última rechazó la instancia.

Pese a la negativa, el excomisario detenido por ser «partícipe necesario del delito de sustracción y ocultamiento calificado por la gravedad del delito precedente en calidad de funcionario público», confirmó que continuará con la declaración que inició la semana pasada.

Laudelina Peña rechazó enfrentar al comisario Maciel

Laudelina Peña no argumentó porque resolvió rechazar el careo, pero se confirmó que la Justicia continuará el debate oral este miércoles 16 de septiembre con la declaración de los testigos Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda, además de la continuación testimonial de Maciel.

En la próxima jornada se esperaba que también presten declaración la periodista Paula Bernini y la vecina Deisy Leonela Ávalos, pero ambas presentaciones fueron dejadas sin efecto.

En tanto, el jueves 17 de septiembre será el turno de otro cinco testigos claves en la causa: Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.

Que dijo el comisario Maciel

En la audiencia de este 10 de septiembre, el hombre planteó su hipótesis de lo que pasó y aseguró que el niño fue víctima de «un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento». «No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes», afirmó.

En ese contexto apuntó directamente contra tres de los acusados: «Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña». Sin embargo, fue más contundente con Laudelina al afirmar que sospecha de ella desde aquel 13 de junio del 2024 y cuestionó los cambios en sus declaraciones.

Maciel sostuvo que la tía del pequeño desvió la búsqueda durante las primeras horas de la investigación y que con ello, «le hizo mal a la causa».

«El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava«, afirmó y agregó que según su hipótesis, el objetivo de la mujer era hacer que los investigadores continuaran buscando a Loan en lugares del campo donde no estaba.