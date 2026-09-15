La demanda mundial de carbón podría aumentar este año por la guerra en Medio Oriente, indicó la AIE

La expectativa de un El Niño intenso también impulsará la demanda de carbón en algunos países de Asia. Foto: gentileza.

La demanda mundial de carbón aumentará este año —pese a que las proyecciones anteriores anticipaban una leve caída—, impulsada principalmente por el fuerte incremento de los precios del gas natural derivado de las interrupciones energéticas provocadas por el conflicto en Medio Oriente. Así lo señaló la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su actualización de mitad de año sobre el mercado del carbón.

Según el organismo, el consumo global de carbón crecerá un 1,2% durante este 2026, hasta alcanzar un récord de 8.940 millones de toneladas. El principal factor detrás de esta tendencia es el encarecimiento del gas natural, que llevó a algunos países con centrales a gas y capacidad disponible de carbón a incrementar la generación eléctrica a partir de este combustible.

Aunque prácticamente no existen envíos de carbón que atraviesen el estrecho de Ormuz —la región no es un productor ni un consumidor relevante de este mineral—, el conflicto impactó indirectamente sobre el mercado. La fuerte reducción de los embarques de gas natural licuado (GNL) por esa vía elevó los precios del gas y modificó el despacho de generación eléctrica en distintos mercados.

La IEA identificó un mayor uso del carbón respecto de sus previsiones anteriores en Europa, Japón, Corea del Sur y China, entre otros mercados. En el caso de China, también aumentó el consumo de carbón para la producción de productos químicos debido al encarecimiento del petróleo.

A esto se suma el impacto climático previsto para este año. La expectativa de un El Niño particularmente intenso impulsará la demanda de carbón en algunos países consumidores importantes de Asia, incluyendo India y Vietnam, debido a mayores necesidades de refrigeración y menor producción hidroeléctrica.

El mercado internacional también enfrenta una mayor presión sobre la oferta. La menor producción doméstica china y el incremento de las importaciones de países como Japón y Corea del Sur están llevando la demanda internacional por encima de las previsiones anteriores.

La combinación de una oferta ajustada y un mayor consumo está contribuyendo, a su vez, a precios más elevados del carbón a nivel mundial, en un contexto en el aumento de los precios del gas natural vuelve a favorecer temporalmente el uso de uno de los combustibles fósiles más intensivos en emisiones.

Posibles escenarios para el mercado del carbón en 2027

El comportamiento del mercado en 2027 estará estrechamente vinculado con la evolución del tránsito de GNL por el estrecho de Ormuz. En el caso de que los flujos se recuperen y los precios del gas vuelvan a niveles cercanos a los previos al conflicto, la demanda mundial de carbón podría volver a disminuir. Por el contrario, una interrupción prolongada de los embarques de GNL podría generar una nueva suba del consumo de carbón el próximo año.

El escenario también estará condicionado por la oferta. Después de alcanzar un máximo histórico en 2025, se prevé que la producción mundial de carbón se reduzca este año, aunque permanecería por encima de los 9.000 millones de toneladas por tercer año consecutivo.

Esta baja productiva se ve explicada principalmente por China, el mayor productor a nivel mundial, donde la producción se redujo tras las inspecciones de seguridad realizadas luego de un accidente minero ocurrido en mayo. La menor producción, combinada con el aumento del consumo, reduciría además la acumulación de inventarios registrada durante los últimos años.

En ese sentido, para 2027 la AIE espera que la producción mundial de carbón aumente ligeramente, a medida que se recupere la producción en China.