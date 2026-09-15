Dolor en Junín de los Andes por la muerte de una joven brigadista de 24 años

Vecinos de la localidad de Junín de los Andes se encuentran conmocionados por la muerte de Yanina Tropan, una joven brigadista de 24 años quien falleció este jueves. Desde la Fundación Tierras Patagónicas, institución donde se formó, expresaron su acompañamiento a la familia. Los restos fueron velados en la Sala Velatoria Municipal.

La Fundación Tierras Patagónicas es una organización no gubernamental dedicada al cuidado del medioambiente. Desde el espacio destacaron que Yanina se formó allí, donde hacen especial enfásis en el cuidado del agua, la conservación de los bosques y el manejo del fuego.

Despiden a una joven brigadista fallecida en Junín de los Andes

Yanina fue uno de los trabajadores voluntarios que intervino en los incendios forestales de las últimas temporadas en la cordillera.

El incendio de Valle Magdalena afectó más de 22 mil hectareas del Parque Nacional Lanín.

La fundación Tierras Patagónicas participó del operativo desplegado en el incendio del Valle Magdalena, donde se vieron afectadas miles de héctareas dentro del Parque Nacional Lanín. A través de las redes sociales, vecinos y allegados enviaron sus condolencias a la familia ante la pérdida de Yanina y recordaron su trabajo y calidez humana.

«Agradecemos de corazón el acompañamiento, las muestras de cariño y el apoyo en este difícil momento que nos toca atravesar», expresaron desde la familia Tropan y Linares.



