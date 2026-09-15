Las orcas volvieron a Punta Bermeja: avistaron a siete ejemplares de una de las familias de Península Valdés

Un grupo de siete orcas fue registrado en las aguas de Punta Bermeja. Foto: gentileza.

El Golfo San Matías volvió a recibir a un grupo de orcas. El cuerpo de guardas ambientales confirmó la presencia de siete ejemplares en el Área Natural Protegida Punta Bermeja, pertenecientes a una de las cuatro familias matriarcales identificadas en Península Valdés.

Entre las orcas registradas se encuentra Maga, una hembra de más de 50 años que ocupa el lugar de matriarca dentro de su familia. Su presencia permitió identificar al grupo que actualmente se desplaza por las aguas frente a la costa rionegrina.

Punta Bermeja volvió a recibir orcas después del avistaje de junio

El nuevo registro se produce pocos meses después de otra visita de estos grandes cetáceos. En junio, el grupo observado en Punta Bermeja había sido el de Pao, otra de las familias conocidas que frecuentan las costas de la región.

Maga, la matriarca de más de 50 años, fue identificada entre las orcas que llegaron a Punta Bermeja. Foto: gentileza.

Siete ejemplares de una familia de orcas fueron identificados en el Golfo San Matías. Foto: gentileza.

La identificación y el seguimiento de las orcas permiten conocer sus desplazamientos y aportar información sobre una especie emblemática de la fauna marina patagónica. En este sentido, los registros realizados desde el área protegida son una herramienta para el monitoreo y la conservación de la biodiversidad marina de Río Negro.

El avistaje fue registrado por el guarda ambiental Sergio Lechner y el poblador Nicolás Luna, quienes participaron del seguimiento del grupo.