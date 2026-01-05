El polémico posteo de Marino Hinestroza en medio de su negociación con Boca

Boca ya empezó la pretemporada, pero todavía no hay novedades. El Xeneize volvió a los entrenamientos el 2 de enero, de cara a la temporada 2026 donde tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores. Con varias confirmaciones y salidas, el equipo de Úbeda se reencontró en Ezeiza, aunque con ninguna cara nueva.

Insólitamente, el club de la Ribera todavía no cerró ninguna incorporación en este mercado de pases. Luego de estar a un paso de fichar a Marino Hinestroza, las negociaciones con Atlético Nacional se estancaron y todavía no hay novedades al respecto.

En medio de esta larga espera, el propio jugador fue quien se manifestó en sus redes sociales. Ante la tardanza de Boca, el extremo de 23 años optó por un sugestivo mensaje: «¿A qué fechas es que llaman los equipos o será que me mocharon?«. Esta publicación puede leerse como una indirecta para el Xeneize.

Según lo que transcendió, el pase se estancó por un desacuerdo económico de último momento con el club colombiano. Luego de esta inesperada dificultad, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme no volvió a comunicarse con sus pares de Atlético Nacional.

Hace horas se conoció que la problemática es entre el futbolista y el club cafetero. Por reglamento, Hinestroza posee un 8% de su pase y ante la futura venta, el equipo de Medellín le dijo al jugador que resigne este porcentaje, lo cual el jugador no quiere hacer.

Ninguna de los dos partes cede ante esta problemática, aunque se espera que se solucione en los próximos días. Desde La Boca, señalan que la transferencia no corre riesgo, aunque si no se cierra pronto buscarán otras alternativas.

San Lorenzo elevó la oferta y Martegani muy cerca de irse

Además de Hinestroza, los ojos están puestos en Alexis Cuello. El Xeneize quiere reforzarse con el delantero de San Lorenzo. Desde Boedo señalaron que el futbolista saldrá del club por tres millones de dólares. Además, aclararon que quieren ese monto libre de impuestos.

La dirigencia también está interesada en Gastón Hernández. La negociación por el defensor está parada pero se espera que llegue a buen puerto en los próximos días.

Por otro lado, Agustín Martegani está muy cerca de continuar su carrera en Santiago del Estero. El mediocampista, que jugó solo dos partidos en el año, se convertiría en nuevo jugador de Central Córdoba. Llegaría al Ferroviario a préstamo