Nueva victoria argentina en la Etapa 2 del Rally Dakar 2026: todos los resultados del día

Este lunes se desarrolló la Etapa 2 del Rally Dakar, en el tercer día de competencia. El tramo consistió en 400 kilómetros de especial y 102 de enlace, que unió Yanbu y Al-Ula, en Arabia Saudita. La jornada, que comenzó en la madrugada argentina, tuvo un nuevo triunfo albiceleste en Challenger.

El mendocino Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río, se quedaron con la etapa. Completaron el recorrido en 4:26:49. Con este tiempo quedaron 3° en la general, a 3 minutos de la cima del acumulado. También hubo otra presencia argentina en el podio: el navegante Augusto Sanz, acompañando al neerlandés Puck Klaassen quedaron 3° (+3:57).

David Zille terminó la Etapa 2 en la 4° colocación. El pampeano, junto a Sebastián Cesana, ganaron la primera etapa, y quedaron a 9 minutos y 24 segundos de la punta en este segundo tramo. Lideran la general, con una ventaja de 1:58 sobre el sudafricano Yasir Seaidan. Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones de la categoría en 2025, terminaron 10° (+18:40) y se ubican sextos en la tabla acumulada.

En Side By Side, Manu Andujar y Andrés Frini terminaron 13° (+25:51) y se ubican décimos en la general, a 34 minutos del líder. Por otra parte, Benjamín Pascual sigue arriba en la clasificación de Future Mission 1000, una de las categorías innovadoras del Dakar.

Sanders, nuevo líder en motos

La experiencia dio que hablar en esta etapa 2. El campeón defensor Daniel Sanders se quedó con una extensa prueba es el nuevo líder de la general. El australiano completó el tramo en 4:13.37. Lo siguió el español Edgar Canet (+1m35s), quien se había quedado con el Prólogo y la Etapa 1. El podio lo completó el estadounidense Ricky Brabec (+1m46s)

Por otro lado, Luciano Benavides terminó 9°, a 7 minutos y 11 segundos del ganador de la etapa. En la general, el piloto salteño se ubica sexto (+10m04s). Tras el final, contó las dificultades del día: «Fue una etapa larga y todo el tiempo entre rocas, sin tanta navegación».

En la divisional Rally2, el neuquino Santiago Rostan finalizó en la 31° posición (+1:08:59), su mejor resultado desde el inicio de la competencia. El piloto de 30 años completó el tramo en 5 horas, 26 minutos y 29 segundos. En la general se ubica 37°. Además, Leonardo Cola fue 43° (+1:22:55) y está en la 41° posición en el acumulado.

El neuquino Santiago Rostan mejoró su desempeño en esta Etapa 2.

Dominio de Toyota en Autos

En Autos, hubo grandes sorpresas en la jornada. La Etapa 2 terminó con un gran predominio de Toyota, que ocupó las primeras cinco posiciones del día. El estadounidense Seth Quintero fue el ganador, completando el tramo en 3:57:16. El podio lo completaron el sudafricano Henk Lategan (+1:42) y el local Yazeed Al Rajhi (+1:56). En la general lidera la leyenda Nasser Al Attiyah. El qatari terminó la etapa en la 8° colocación, pero se ubica en lo más alto de la tabla. Lo sigue Quintero a solo 7 segundos.