SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Las inesperadas bajas de River que encendieron las alarmas en la pretemporada

Armani y Acuña encendieron las alarmas en el entrenamiento del Millonario. El arquero sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho y el lateral padece un traumatismo en un dedo del pie izquierdo.

Redacción

Por Redacción

River hace una pretemporada exigente en San Martín de los Andes.

River hace una pretemporada exigente en San Martín de los Andes.

River realiza la pretemporada en San Martín de Los Andes a doble turno. Marcelo Gallardo sabe que debe mejorar el rendimiento tanto de equipo como individual para no repetir el 2025, año en que apenas pudo clasificar a la Copa Sudamericana.

Pese a que el Millonario cerró tres refuerzos de jerarquía al abrochar las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, no todas las noticias que llegan desde la institución de Núñez son color de rosas.

Es que dos importantes futbolistas, Franco Armani y Marcos Acuña, trabajan diferenciados. El arquero sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho y tendrá aproximadamente tres semanas de recuperación, por lo que se perderá los amistosos y estaría disponible recién para el debut del Torneo Apertura.

Las lesiones de Armani y Acuña en la pretemporada de River

Es que dos importantes futbolistas, Franco Armani y Marcos Acuña, trabajan diferenciados. El arquero sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho y tendrá aproximadamente tres semanas de recuperación, por lo que se perderá los amistosos y estaría disponible recién para el debut del Torneo Apertura.

Por su parte, el lateral arrastra un traumatismo en un dedo del pie izquierdo y debió bajar las cargas. Sin embargo, podría decir presente en la Serie Río de La Plata.

La Banda disputará encuentros de preparación ante Millonarios y Peñarol, el 11 y el 17 de enero, respectivamente.


Temas

Liga Profesional

Pretemporada

San Martín de los Andes

River realiza la pretemporada en San Martín de Los Andes a doble turno. Marcelo Gallardo sabe que debe mejorar el rendimiento tanto de equipo como individual para no repetir el 2025, año en que apenas pudo clasificar a la Copa Sudamericana.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios