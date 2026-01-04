Las inesperadas bajas de River que encendieron las alarmas en la pretemporada

River realiza la pretemporada en San Martín de Los Andes a doble turno. Marcelo Gallardo sabe que debe mejorar el rendimiento tanto de equipo como individual para no repetir el 2025, año en que apenas pudo clasificar a la Copa Sudamericana.

Pese a que el Millonario cerró tres refuerzos de jerarquía al abrochar las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, no todas las noticias que llegan desde la institución de Núñez son color de rosas.

Es que dos importantes futbolistas, Franco Armani y Marcos Acuña, trabajan diferenciados. El arquero sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho y tendrá aproximadamente tres semanas de recuperación, por lo que se perderá los amistosos y estaría disponible recién para el debut del Torneo Apertura.

Las lesiones de Armani y Acuña en la pretemporada de River

Por su parte, el lateral arrastra un traumatismo en un dedo del pie izquierdo y debió bajar las cargas. Sin embargo, podría decir presente en la Serie Río de La Plata.

La Banda disputará encuentros de preparación ante Millonarios y Peñarol, el 11 y el 17 de enero, respectivamente.