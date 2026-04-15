El polémico saque con el que Borges eliminó a Etcheverry en Barcelona: enojo del argentino y silbidos del público

Tomás Etcheverry quedó eliminado en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona tras caer ante el portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6(4), en un cierre polémico.

El europeo definió el partido con un saque de abajo en su segundo match point, una decisión que sorprendió por completo al argentino y que terminó siendo un ace. La jugada generó silbidos en el público y dejó en evidencia el fastidio del platense.

UNDERARM ACE ON MATCH POINT?! 😱



A stroke of genius from @nunoborges97 to reach his biggest career ATP quarter-final in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/wtjypsFhv9 — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2026

Tras el punto final, Etcheverry se acercó a la red para el saludo protocolar, pero lo hizo visiblemente molesto y sin intercambiar palabras con su rival, en contraste con la tensión que dejó el desenlace.

Hasta ese momento, el partido había sido parejo. Borges se quedó con el primer set tras quebrar en el tramo final, mientras que en el segundo todo se definió en el tie-break, donde el argentino llegó a estar en ventaja pero no logró sostenerla.

En su primer match point, el portugués no pudo cerrar el encuentro tras un saque y red que Etcheverry resolvió con un gran passing. Sin embargo, en la segunda oportunidad eligió sorprender con el saque de abajo y sentenció el partido.

Aunque es un recurso legal y cada vez más utilizado, no cuenta con la aceptación general ni de los tenistas ni del público. De todas formas, Borges cerró un gran partido y se enfrentará con Hamad Medjedovic en los cuartos de final.