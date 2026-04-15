Etcheverry y Ugo Carabelli cayeron en Barcelona y ya no quedan argentinos en el torneo

Este miércoles se abrieron los octavos de final del ATP 500 de Barcelona y dos argentinos se despidieron del torneo. El primero en salir a la cancha fue Tomás Etcheverry (29°). El platense se enfrentó al portugués Nuno Borges (52°) y cayó por 6-3 y 7-6 en dos horas de partido.

En el primer set, ambos estuvieron sólidos con el servicio y la única diferencia fue en el octavo game, donde el portugués tuvo cuatro chances de break y en la última confirmó el quiebre.

Ya en la segunda manga, hubo un break por lado y todo se definió en el tiebreak. En la definición, el argentino se puso 3-1 arriba, pero Borges se recuperó y sumó cinco puntos consecutivos. En el segundo punto para partido, el europeo sacó de abajo y sorprendió al público y a Etcheverry, que no llegó a responder. Luego, fue clara la bronca del argentino que lo saludó rápidamente con cara de fastidio.

Mas tarde, Camilo Ugo Carabelli (64°) jugó su partido de octavos frente al español Rafael Jodar (55°) y perdió por doble 6-3 en 1 hora y 30 minutos de juego.

En el arranque del partido, el Brujo comenzó con el pie derecho y se quedó con el primer game de servicio del tenista de 19 años. Pero el desarrollo cambió y Jodar quebró en dos ocasiones y se lo llevó por 6-3.

En el definitivo, el argentino tuvo cinco chances de break en tres juegos pero no pudo concretar ninguna. En cambio, Jodar fue efectivo y abrochó dos quiebres para llevarse el partido y la clasificación a cuartos de final. A pesar de la eliminación, el argentino avanzó 7 puestos en el ranking en vivo y se ubica en la 57° posición.

Ugo Carabelli no pudo ante la joya española.

Tras las caídas de hoy, ya no quedan representantes en Barcelona. El próximo desafío de Etcheverry y Ugo Carabelli será el Masters 1000 de Madrid, que se desarrollará en polvo de ladrillo desde el 22 de abril y contará con la participación de nueve argentinos.

Cerúndolo juega en Munich

El único argentino que sigue en pie en esta semana es Francisco Cerúndolo (19°). La mejor raqueta nacional está disputando el ATP 500 de Munich y este jueves con horario a confirmar disputará los octavos de final.

En esta instancia se verá las caras contra el neerlandés Van de Zandschulp (49°). Si no quiere perder puntos en el ranking, el bonaerense deberá llegar al menos a las semifinales, ya que llegó a esta instancia en la edición pasada.