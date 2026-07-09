El posible equipo que analiza Lionel Scaloni para el duelo del sábado ante Suiza

Los entrenamientos de hoy y mañana serán fundamentales para definir al "11".

Todo parece indicar que no habría grandes modificaciones en la alineación titular de la Selección Argentina de cara al duelo del próximo sábado en Kansas ante Suiza, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Luego del épico triunfo ante Egipto por 3 a 2, tras una épica remontada sobre el final del encuentro, Lionel Scaloni no tendría pensado hacer retoques, ni tácticos ni en cuanto a nombres, con vistas al choque frente a los helvéticos.

Si bien el equipo sufrió en el retroceso (así llegaron los goles de los africanos) y mostró algo de ineficacia a la hora de concretar chances de peligro en el arco rival, el panorama se encamina a que el «11» del sábado sea prácticamente idéntico al del pasado martes.

Sí existen algunas dudas, algo común de partido a partido. Allí aparece la discusión del lateral derecho y el ataque: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la principal cuestión por resolver, aunque tampoco hay que descartar alguna sorpresa en el mediocampo.

Tanto Molina como Álvarez mostraron tal vez el punto más flaco del combinado albiceleste en octavos de final, circunstancia que nuevamente, ante tan reñida competencia de partido a partido, abre el debate sobre quienes deben ocupar esos lugares desde el arranque.

Y en contrapartida, los ingresos de Montiel y Martínez en el complemento tuvieron notable incidencia en el desarrollo final del encuentro. Especialmente el Toro, delantero de Inter de Milán, asistiendo el tercer gol y dando una necesaria frescura en ataque.

En los últimos dos entrenamientos de hoy y mañana Scaloni ensayará y definirá las dos principales dudas que hoy tiene la Selección Argentina. Lo dicho, más allá de esas dos cuestiones, no se prevén cambios sustanciales en el equipo.

Probable formación

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.