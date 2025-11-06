El posteo de Alpine que ilusiona a los seguidores de Colapinto

El equipo francés BWT Alpine F1 Team publicó un misterioso posteo en Instagram que prácticamente confirma que el anuncio sobre Franco Colapinto se realizará este viernes 7 de noviembre.

En la publicación, el equipo acompañó un breve video con la frase: “¿Ya has hecho las cuentas?”, un juego que alude a la suma 7 + 11 + 25 = 43, el número que utiliza el piloto argentino en la Fórmula 1.

El guiño no pasó desapercibido entre los fanáticos, que desde hace semanas especulan con la confirmación de Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026.

Si bien el equipo aún no lo anunció oficialmente, el mensaje en redes sociales parece dejar poco margen para la duda. Todo indica que el joven argentino de 22 años está a un paso de asegurarse su primer asiento como piloto titular en la máxima categoría del automovilismo mundial.