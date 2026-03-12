La formación de River en el debut de Coudet ante Huracán: Páez titular y Freitas al banco

Este jueves desde las 21:30, River visita a Huracán en un Estadio Tomás Adolfo Ducó con aforo limitado e inicia oficialmente la era de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario.

Para ello, ya eligió su primer once. La principal novedad es la inclusión de Kendry Páez. El joven ecuatoriano llegó a préstamo desde Chelsea a fines de enero, no había sido titular bajo la conducción de Marcelo Gallardo y Chacho apuesta por él en el Palacio.

En el fondo, se mantienen los mismos nombres. Santiago Beltrán, que demostró solidez en el arco en la mayoría de los partidos que disputó volverá a estar bajo los tres palos. En tanto, Franco Armani no fue convocado por su lesión y el cipoleño Ezequiel Centurión finalizó su recuperación y estará en el banco de suplentes.

La defensa tampoco sufrirá modificaciones: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (que continuará con la cinta de capitán), Lautaro Rivero y Marcos Acuña. El lateral izquierdo fue titular en el último partido ante Independiente Rivadavia bajo la conducción interina de Marcelo Escudero, tras ausentarse en varios encuentros.

La primera apuesta del Chacho en el banco riverplatense

Sin dudas, la principal novedad es la titularidad de Páez, que tendrá su prueba de fuego ante el equipo dirigido por Diego Martínez e intentará ganarse un lugar en el once. En tanto, Juan Fernando Quintero, que aparecía como una opción para partir desde el inicio, estará en el banco de los suplentes tras volver a ser convocado luego del desgarro que sufrió ante Vélez.

Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván es el mediocampo que dispuso el Muñeco en la mayoría de sus partidos y Chacho lo respetará. En tanto, en la delantera estarán Ian Subiabre y Sebastián Driussi, mientras que Joaquín Freitas, que venía demostrando un gran nivel, lo mirará desde afuera.